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Выходим на новый уровень. У команд КХЛ в проекте постройка новых ледовых арен

Сегодня, 06:18
Фото: pxhere.com
Будем честны: ситуация с ледовыми аренами команд КХЛ оставляет желать лучшего. Принять большое количество болельщиков и предоставить качественный лёд они могут.

Но обстановка, что царит внутри, явно не вызывает «вау» —  что вживую, что через экран телевизора. И в какой-то степени даже завидуешь любителям футбола, которые благодаря чемпионату мира в 2018 году получили красивые стадионы.

Печалиться фанатам хоккея осталось немного. Скоро в эксплуатацию будут сданы сразу несколько ледовых арен, построенных по всем мировым стандартам. Какие команды приобрели или приобретут новый «дом» — расскажем в нашей заметке.

«Авангард» Омск

Понять, насколько круто выглядят новые арены, вы можете уже сейчас, посмотрев матчи омского «Авангарда». Команда играет на новой «G-Drive Арене» и радует глаз зрителей.

Даже через экран телевизора вы можете понять всю красоту этого сооружения. Качественный лед, внутренний и внешний дизайн арены, хорошее освещение и чёткий звук. А современное техническое оснащение позволяет проводить на льду различные представления и светошоу прямо перед матчем.

На такие стадионы хочется ходить, что и доказывает статистика. На матчи «Авангарда» ходит более 11 тысяч зрителей, а это значит, что стадион заполняется более чем на 90%. Да, местные жители соскучились по хоккею, однако цифра показывает — на хорошую арену и ходить будут с удовольствием. И неважно, какой результат.

Постройка новой арены затянулась на четыре с лишним года. Срок постоянно переносили, и дошло даже до того, что первые 12 матчей команда была вынуждена играть в гостях. Частично это повлияло и на результаты: шесть поражений кряду в первых матчах сезона. Узнать о текущей ситуации в клубе и о раскладах на предстоящие матчи можно из прогнозов на КХЛ от сайта Legalbet.

СКА Санкт-Петербург

Один из сильнейших хоккейных клубов России имеет в распоряжении самый вместительный стадион в КХЛ (около 12 тысяч зрителей). Однако уровень его технического оснащения низок.

По данным питерских СМИ, новая «СКА-Арена» готова уже на 87,5%. Её одновременно смогут посетить более 21 тысячи фанатов. А  если надо будет провести какое-либо неспортивное мероприятие, трибуны можно увеличить до 23 тысяч.

«Сибирь» Новосибирск

На подходе ещё один ультрасовременный стадион —  «Новосибирск-Арена». По словам правительства Новосибирской области, первый матч на арене будет сыгран до конца 2022 года.

Вместимость будущей арены — чуть более 10 тысяч. Также, кроме самого стадиона, будет оборудована прилежащая территория: дороги, парки и смотровые площадки.

«Автомобилист» Екатеринбург

Ждать новой хоккейной арены в Екатеринбурге придётся аж до 2024 года. Но, судя по проекту, это действительно стоит того.

Кроме непосредственно самого стадиона вместимостью 12 тысяч человек (с возможностью расширения до 15 тысяч), будет обустроена и прилегающая территория размером 100 тысяч квадратных метров. Кроме хоккейной площадки также планируется оборудовать площадки для занятий другими видами спорта, фитнес-залы, спа и так далее.

«Торпедо» Нижний Новгород

Нынешний стадион «Торпедо» не впечатляет — вместимость 5,5 тысяч, и при этом его нужно делить с баскетбольной командой. А жители Нижнего Новгорода хоккей любят — трибуны заполняются на 99%.

Разговоры об отдельном доме для местной хоккейной команды ходили уже давно. И вот, в ноябре 2022 года губернатор официально подтвердил — начало стройке положено.

О самом проекте пока мало что можно сказать. Из известного: передача в эксплуатацию планируется в 2025 году, а зрительских мест должно быть 12 тысяч.

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