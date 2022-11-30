Выходим на новый уровень. У команд КХЛ в проекте постройка новых ледовых арен

Постройка новой арены затянулась на четыре с лишним года. Срок постоянно переносили, и дошло даже до того, что первые 12 матчей команда была вынуждена играть в гостях. Частично это повлияло и на результаты: шесть поражений кряду в первых матчах сезона. Узнать о текущей ситуации в клубе и о раскладах на предстоящие матчи можно из прогнозов на КХЛ от сайта Legalbet.