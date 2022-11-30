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За гибель друга во время катания на лодке жителю Невьянска грозит до двух лет тюрьмы

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
В Невьянске четверо мужчин решили покататься на моторной лодке при неблагоприятной погоде. В результате один из них утонул.

Теперь владельца лодки будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

40-летнего жителя поселка Калиново обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие полагает, что 1 октября 2022 года мужчина приехал на берег озера Таватуй с тремя друзьями, чтобы выплыть на акваторию озера на лодке.

На судне отсутствовали спасательные жилеты и какие-либо другие средства безопасности. Начался шторм, один из мужчин выпал в воду и не смог забраться на лодку или берег.

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Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Невьянский городской суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

#Происшествия#Новости УрФО#Лодка#Утонул#Уголовное дело#Елена Озерова
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