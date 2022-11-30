За сломанную руку коммунальщики заплатят пенсионерке из Екатеринбурга 70 тысяч рублей

Когда 69-летняя пострадавшая оправилась от травмы, то обратилась в суд с иском к МБУ «Чкаловское ДЭУ». Она потребовала взыскать с компании убытки и компенсацию морального вреда.
Ответчик с требованиями не согласился. По его мнению, женщина получила травму на работе днем ранее, а падение случилось из-за неосторожности пострадавшей. Кроме того, не согласен ответчик и с показаниями свидетелей, так как они, по его мнению, являются родственниками и не видели момента падения.
В результате суд постановил взыскать с компании 70 тысяч рублей. Однако обе стороны не согласились с таким решением и обжаловали его в Свердловском областном суде. Решение в результате было оставлено в силе.