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За сломанную руку коммунальщики заплатят пенсионерке из Екатеринбурга 70 тысяч рублей

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
Выплатить 70 тысяч рублей за сломанную руку жительницы Екатеринбурга суд обязал местную коммунальную службу. Женщина поскользнулась на тротуаре у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова 1 декабря 2021 года.

Когда 69-летняя пострадавшая оправилась от травмы, то обратилась в суд с иском к МБУ «Чкаловское ДЭУ». Она потребовала взыскать с компании убытки и компенсацию морального вреда.

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Ответчик с требованиями не согласился. По его мнению, женщина получила травму на работе днем ранее, а падение случилось из-за неосторожности пострадавшей. Кроме того, не согласен ответчик и с показаниями свидетелей, так как они, по его мнению, являются родственниками и не видели момента падения.

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В результате суд постановил взыскать с компании 70 тысяч рублей. Однако обе стороны не согласились с таким решением и обжаловали его в Свердловском областном суде. Решение в результате было оставлено в силе.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Падение#Пенсионеры#Травма#Суд
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