Житель Екатеринбурга пытался провезти золотую цепь за 10 млн рублей в ОАЭ

Цепь находилась в багаже у мужчины. Он хотел улететь с таким грузом из Екатеринбурга в ОАЭ, сообщает Уральское таможенное управление.
Отвечая на вопросы таможенников, екатеринбуржец отметил, что носит эту цепь на шее. Сотрудники аэропорта забрали цепь и перенаправили ее на экспертизу.
Известно, что изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев из золота 999 пробы. Такое изделие стоит примерно 10 млн рублей. Экспертиза установит точный характер изделия, а также его стоимость.
Напомним, что с 1 сентября 2022 года в России начал действовать запрет на вывоз лома для драгоценных металлов. Запрет будет действовать до 28 февраля следующего года.