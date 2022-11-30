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Житель Екатеринбурга пытался провезти золотую цепь за 10 млн рублей в ОАЭ

Сегодня, 12:21
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту у мужчины из Екатеринбурга таможенники конфисковали золотую цепь. Она весила четыре килограмма.

Цепь находилась в багаже у мужчины. Он хотел улететь с таким грузом из Екатеринбурга в ОАЭ, сообщает Уральское таможенное управление.

Отвечая на вопросы таможенников, екатеринбуржец отметил, что носит эту цепь на шее. Сотрудники аэропорта забрали цепь и перенаправили ее на экспертизу.

Фото: Уральское таможенное управление

Известно, что изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев из золота 999 пробы. Такое изделие стоит примерно 10 млн рублей. Экспертиза установит точный характер изделия, а также его стоимость.

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Напомним, что с 1 сентября 2022 года в России начал действовать запрет на вывоз лома для драгоценных металлов. Запрет будет действовать до 28 февраля следующего года.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Аэропорт#Цепочка#Золото#Таможня
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