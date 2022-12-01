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46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила заплатит ПАО АКБ «Держава» 46,6 миллиона рублей по решению суда.

В октябре 2022 года в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила. Причиной этого стала задолженность фирмы перед московским ПАО «Акционерный коммерческий банк «Держава» в сумме 46,6 миллиона рублей, из которых 5,7 миллиона — неустойка.

Заседание суда состоялось 29 ноября. Стороны смогли прийти к мировому соглашению, после того как УСМ заплатил часть долга в сумме 10 миллионов рублей. Оставшуюся задолженность в 35,6 миллиона рублей тагильская компания будет гасить ежемесячно частями по 5 миллионов рублей.

Однако на оставшуюся сумму ООО «Уралстроймонтаж» будут начисляться проценты по ставке 28% годовых до даты фактического погашения задолженности. А в случае нарушения любых обязательств по мировому соглашению — неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

Напомним, УСМ был внесен в реестр недобросовестных поставщиков, однако директор Алексей Голященко смог оспорить решение в суде. Теперь компания может вновь принимать участие в госзакупках.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Уралстроймонтаж#Банкротство#Суд
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