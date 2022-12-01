46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы

Однако на оставшуюся сумму ООО «Уралстроймонтаж» будут начисляться проценты по ставке 28% годовых до даты фактического погашения задолженности. А в случае нарушения любых обязательств по мировому соглашению — неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.