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«Автомобилист» сыграет очередной матч КХЛ с «Металлургом» 6 декабря в Екатеринбурге

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Лидеры Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург» сойдутся в очередном поединке на льду 6 декабря. Матч пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

«Автомобилист» и «Металлург» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая первую и вторую строчку соответственно. Последняя игра между командами состоялась 17 ноября. Тогда екатеринбуржцы выиграли в овертайме и закончили игру со счетом 4:3, одержав пятую победу подряд.

Фото: 1MI

Серия побед «Автомобилиста» закончилась матчем с «Салаватом Юлаевым», который прошел 25 ноября. Тогда башкиры одержали победу в овертайме со счетом 3:2. Несмотря на это, екатеринбуржцы занимают первую позицию в Восточной конференции, набрав в общей сложности 49 очков, и третье место в общекомандном зачете, уступая СКА и ЦСКА.

Фото: 1MI

Очередной поединок с магнитогорцами «Автомобилист» проведет 6 декабря на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге. 

Билеты можно приобрести на сайтах хоккейных клубов, а также на сервисах Яндекс. Афиша, Чемпионат и Кассир.ру.

Примечательно, что при оплате картой «Мир» до 26 февраля 2023 года можно получить кешбэк 10%. Для этого нужно до покупки зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а после — купить билет онлайн.

«Мир» стал партнером КХЛ в интересный для нашего хоккея год. В 2022 году КХЛ проводит свой 15 сезон, в сентябре исполнилось 50 лет с момента проведения легендарной Суперсерии, а в декабре российскому хоккею исполнится 76 лет. Хоккей — один из самых любимых в нашей стране видов спорта, за которым с интересом следят миллионы россиян, и среди них немало держателей карт «Мир». Для многих россиян посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. Мы запустили новую акцию с выгодным кешбэком, чтобы все болельщики могли чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.
Фото: 1MI

Полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно приобрести билеты с кешбэком, доступны на сайте программы лояльности платежной системы.

#Анна Григорьева#Спорт#Свердловская область#Екатеринбург#Хоккей#Билеты#Покупка
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