«Автомобилист» сыграет очередной матч КХЛ с «Металлургом» 6 декабря в Екатеринбурге

«Автомобилист» и «Металлург» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая первую и вторую строчку соответственно. Последняя игра между командами состоялась 17 ноября. Тогда екатеринбуржцы выиграли в овертайме и закончили игру со счетом 4:3, одержав пятую победу подряд.
Серия побед «Автомобилиста» закончилась матчем с «Салаватом Юлаевым», который прошел 25 ноября. Тогда башкиры одержали победу в овертайме со счетом 3:2. Несмотря на это, екатеринбуржцы занимают первую позицию в Восточной конференции, набрав в общей сложности 49 очков, и третье место в общекомандном зачете, уступая СКА и ЦСКА.
Очередной поединок с магнитогорцами «Автомобилист» проведет 6 декабря на ледовой арене «Уралец» в Екатеринбурге.
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