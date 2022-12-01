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Благоустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле продолжится в 2023 году

Сегодня, 04:08
Фото: TagilCity.ru
На совещании по вопросам реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле главе города Владиславу Пинаеву сообщили, что подрядчик выполнит обязательства по контракту до 20 декабря текущего года, однако реконструкция продолжится и в 2023 году.

О завершающем этапе работ сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Со слов руководителя, рабочим осталось лишь завершить монтаж подпорной стенки и монтировать ограждение, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На сегодняшний день в реконструкцию Привокзальной площади уже вложено 240 миллионов рублей из 267 миллионов. Конечная сумма меньше выделенной по контракту. Такого результата удалось достигнуть за счет оптимизации рабочих процессов.

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Сохраненные 33 миллиона рублей градоначальник Нижнего Тагила пообещал направить на благоустройство общественных территорий, близких к железнодорожному и автобусному вокзалам.

#Город#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Площадь трудовой доблести#Реконструкция#Вокзал#Владислав Пинаев#Деньги
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