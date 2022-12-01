Благоустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле продолжится в 2023 году

О завершающем этапе работ сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Со слов руководителя, рабочим осталось лишь завершить монтаж подпорной стенки и монтировать ограждение, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На сегодняшний день в реконструкцию Привокзальной площади уже вложено 240 миллионов рублей из 267 миллионов. Конечная сумма меньше выделенной по контракту. Такого результата удалось достигнуть за счет оптимизации рабочих процессов.
Сохраненные 33 миллиона рублей градоначальник Нижнего Тагила пообещал направить на благоустройство общественных территорий, близких к железнодорожному и автобусному вокзалам.