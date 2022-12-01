Благоустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле продолжится в 2023 году

На совещании по вопросам реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле главе города Владиславу Пинаеву сообщили, что подрядчик выполнит обязательства по контракту до 20 декабря текущего года, однако реконструкция продолжится и в 2023 году.

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