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Более десятка мигрантов фиктивно прописала в своей квартире жительница Нижнего Тагила

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 47-летнюю женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет 12 иностранцев.

На тагильчанку завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что тагильчанка зарегистрировала в своей однокомнатной квартире 12 приезжих мужчин. Это ее знакомые, поэтому она согласилась прописать их. При этом эту же квартиру она сдавала в аренду другой семье.

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Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы сроком до 3 лет. Мигрантов из квартиры выписали.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Прописка#Квартира#Мигранты
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