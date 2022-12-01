Более десятка мигрантов фиктивно прописала в своей квартире жительница Нижнего Тагила

На тагильчанку завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что тагильчанка зарегистрировала в своей однокомнатной квартире 12 приезжих мужчин. Это ее знакомые, поэтому она согласилась прописать их. При этом эту же квартиру она сдавала в аренду другой семье.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы сроком до 3 лет. Мигрантов из квартиры выписали.