Бьют по голове и душат петлей: на жестокий отлов собак жалуются жители Асбеста

По их данным, отловом собак в Асбесте занимается по муниципальному договору подряда ИП Неустроев из Камышлова. А на сайте Управления ЖКХ Асбеста есть информация о том, что 28 ноября в городе действительно проводились работы по отлову животных без владельцев.