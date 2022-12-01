Бьют по голове и душат петлей: на жестокий отлов собак жалуются жители Асбеста

По словам очевидцев, неизвестные сначала приманивали собак едой. Когда те подходили, накидывали на шею животных петли, избивали по голове, а затем закидывали в белый фургон. Таким образом были отловлены несколько бродячих животных.
А в районе улицы Речная местные жители сфотографировали окровавленный труп собаки Белки со странными повреждениями задней части тела. При этом, она была стерилизована, а на ухе у нее была бирка.
Жители Асбеста возмущены такими жестокими способами отлова и предлагают по факту нарушений писать заявления в полицию и прокуратуру, а также ищут свидетелей.
Сейчас разбираемся по трупу собаки, решаем вопрос с проведением экспертизы, чтобы установить причину смерти. Собираемся писать заявление в полицию. Также ищем тех, кто лично видел жестокий отлов. Но пока обращаются только косвенные свидетели. Есть предварительная информация о том, что этим уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и проводят проверку, — рассказали TagilCity.ru в общественном контроле по защите животных Свердловской области.
По их данным, отловом собак в Асбесте занимается по муниципальному договору подряда ИП Неустроев из Камышлова. А на сайте Управления ЖКХ Асбеста есть информация о том, что 28 ноября в городе действительно проводились работы по отлову животных без владельцев.
Общественный контроль просит очевидцев отлова обратиться по телефону горячей линии: 8 922 216 76 33. Анонимность гарантируется.