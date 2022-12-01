Чернышенко: ЦУРы помогли принять свыше 1000 управленческих решений за два года

В ЦУРах была выстроена весьма эффективная вертикаль коммуникаций местных властей с жителями субъектов РФ на самых разных уровнях. Чернышенко акцентировал внимание на главном преимуществе — времени отработки обращений граждан, которое сократилось в 2,5 раза.
Напомним, ЦУРы создали к 1 декабря 2020 года в каждом российском регионе во исполнение соответствующего поручения главы государства Владимира Путина. Функции по координации деятельности 84 ЦУРов были возложены на АНО «Диалог Регионы».
Сотрудники ЦУРов оперативно обеспечивают отработку всех проблем и вопросов, с которыми обращаются к ним жители субъектов РФ. Следует отметить, что такие центры работают также и на территориях 530 муниципальных образований нашей страны, сообщает rostovgazeta.ru.
В систему мониторинга ЦУР входят примерно 6,5 тысячи пабликов как федеральных, так и региональных органов власти, подведомственных структур и свыше 100 тысяч государственных пабликов. К обратной связи активно подключаются в настоящее время коммерческие организации, специализирующиеся на оказании услуг населению. На сегодняшний день к системе подключены уже 327 управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
Следует отметить, что обратная связь является одним из главных показателей эффективной деятельности властей. В некоторых субъектах России заработные платы государственных служащих коррелируют с показателями скорости и качества ответов на обращения граждан.
Из заявления гендиректора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака следует, что задачей ЦУРов изначально было содействие цифровой трансформации субъектов РФ. Пандемия коронавируса в значительной степени подстегнула переход коммуникаций между населением и госслужащими в цифровой формат, подчеркнул эксперт.
«Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы — от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», — резюмировал Табак.