Чернышенко: ЦУРы помогли принять свыше 1000 управленческих решений за два года

В систему мониторинга ЦУР входят примерно 6,5 тысячи пабликов как федеральных, так и региональных органов власти, подведомственных структур и свыше 100 тысяч государственных пабликов. К обратной связи активно подключаются в настоящее время коммерческие организации, специализирующиеся на оказании услуг населению. На сегодняшний день к системе подключены уже 327 управляющих и ресурсоснабжающих компаний.