Экс-следователю из Екатеринбурга назначили срок за подделку доказательств

Следствие установило, что обвиняемая, будучи начальником отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела УМВД России по Екатеринбургу, расследуя уголовное дело в сфере экономической деятельности, ради своих интересов подделала протокол допроса свидетеля и направила дело на рассмотрение в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде же свидетель пояснил, что показания, содержащиеся в материалах уголовного дела по обвинению другого лица в совершении тяжких преступлений, он не давал. Это подтвердила и экспертиза.
Женщина не признала свою вину, однако ей назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Отбывание наказания ей отсрочили до момента достижения ее ребенком 14 лет.