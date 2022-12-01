Экс-следователю из Екатеринбурга назначили срок за подделку доказательств

Следствие установило, что обвиняемая, будучи начальником отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела УМВД России по Екатеринбургу, расследуя уголовное дело в сфере экономической деятельности, ради своих интересов подделала протокол допроса свидетеля и направила дело на рассмотрение в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.