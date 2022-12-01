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Экс-следователю из Екатеринбурга назначили срок за подделку доказательств

Сегодня, 15:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователя осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу. 35-летнюю женщину признали виновной ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении).

Следствие установило, что обвиняемая, будучи начальником отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела УМВД России по Екатеринбургу, расследуя уголовное дело в сфере экономической деятельности, ради своих интересов подделала протокол допроса свидетеля и направила дело на рассмотрение в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде же свидетель пояснил, что показания, содержащиеся в материалах уголовного дела по обвинению другого лица в совершении тяжких преступлений, он не давал. Это подтвердила и экспертиза.

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Женщина не признала свою вину, однако ей назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Отбывание наказания ей отсрочили до момента достижения ее ребенком 14 лет.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Следователь#Приговор#Фальсификация
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