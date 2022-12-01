ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила

Нижнетагильский металлургический комбинат получил предостережение, так как у Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования появились сведения о готовящемся или уже осуществленном сбросе сточных (дренажных) вод в местные водные объекты. Экологический контроль проверит правомерное использование водоемов, соблюдение общих требований в области охраны окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на водные ресурсы, включая целевые показатели качества воды.
Известно, что вероятные действия завода попадают сразу под три статьи Водного кодекса РФ.
Ранее, в 2020–2021 годах, ЕВРАЗ НТМК уже привлекался к ответственности за сброс сточных вод без разрешения. Известно, что металлургический комбинат загрязнял реки Большая и Малая Кушва, Вязовка и Сухая Ольховка. В их воды предприятие сбрасывало до 28,3 миллиона кубических метров отработанной или грязной воды в год.