ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила

Ранее, в 2020–2021 годах, ЕВРАЗ НТМК уже привлекался к ответственности за сброс сточных вод без разрешения. Известно, что металлургический комбинат загрязнял реки Большая и Малая Кушва, Вязовка и Сухая Ольховка. В их воды предприятие сбрасывало до 28,3 миллиона кубических метров отработанной или грязной воды в год.