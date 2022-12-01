Гендиректор РЭО Буцаев: Принципы ESG в России известны с 70-х годов

Денис Буцаев рассказал, что сама аббревиатура ESG в России используется не так давно. Однако каждый раз, рассуждая на эту тему, он с гордостью вспоминает, что как сам институт, так и последовательная политика устойчивого развития в целом существуют в нашем государстве еще с 1970-х годов. В те годы касалась она в основном экономики и управления. Но в последнее десятилетие принципы ESG стали применяться и в отношении экологии, что не может не радовать. В то же время печально, что эти изменения стали возможны на фоне негативной экологической повестки, подчеркнул гендиректор РЭО. Об этом информирует 360tv.
Для формирования эффективной системы сбора отходов требуются экономически выгодные условия деятельности. В целях решения этой задачи РЭО действует в нескольких направлениях. С 2015 года запущен механизм расширенной ответственности производителей (РОП). По поручению зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко данный механизм должен быть усовершенствован. Предполагается, что итогом работы станет увеличение доли утилизации отходов за счет предоставления утилизаторам экологического сбора как меры поддержки.
Денис Буцаев также добавил, что ESG несет для РЭО особый смысл с точки зрения повышения интереса к накопленному оператором опыту. Его применение в современных условиях будет абсолютно практичной, а главное — реальной задачей.