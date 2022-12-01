Гендиректор РЭО Буцаев: Принципы ESG в России известны с 70-х годов

Денис Буцаев рассказал, что сама аббревиатура ESG в России используется не так давно. Однако каждый раз, рассуждая на эту тему, он с гордостью вспоминает, что как сам институт, так и последовательная политика устойчивого развития в целом существуют в нашем государстве еще с 1970-х годов. В те годы касалась она в основном экономики и управления. Но в последнее десятилетие принципы ESG стали применяться и в отношении экологии, что не может не радовать. В то же время печально, что эти изменения стали возможны на фоне негативной экологической повестки, подчеркнул гендиректор РЭО. Об этом информирует 360tv.