Совфед одобрил закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплачивать будут беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет в Нижнем Тагиле, доход которых меньше одного регионального прожиточного минимума на человека.
Пособие будет введено Правительством с 1 января 2023 года. Выплаты охватят примерно 9,2 миллиона детей по всей России. Для этого из бюджета федерации и Свердловской области направят 1,7 триллиона рублей. Новые правила позволят «установить единые условия выплат семьям с детьми», сообщает ТАСС со ссылкой на политика Вячеслава Володина.
Универсальное пособие для семей с детьми и для беременных — новая мера социальной поддержки, которая объединяет 6 видов применяемых ранее выплат и распространяется на законных представителей или опекунов ребенка:
Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории РФ, — следует из заключения профильного комитета Совета Федерации по социальной политике.
Главное преимущества единого детского пособия заключается в том, что будет применен единый подход, независимый от возраста и очередности ребенка. Новых правил получения выплат вводиться не будет, а государственная помощь на всех детей будет оформляться по одному заявлению. Всю необходимую ведомству информацию специалисты уточнят сами.
Социальный фонд может запросить уточняющие документы, если их нет в собственном реестре: например, для подтверждения причины нулевого дохода могут потребовать справку, доказывающую факт длительной болезни. В случае, если заболевание будет подтверждено, выплата будет назначена.
Еще одним преимуществом является то, что семьи, которые уже получают помощь от государства, могут сами выбрать: получать выплаты, положенные раньше, или оформить единое пособие. Например, если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, родители смогут выбрать начисления по старым или по новым правилам, пока ребенку не исполнится 3 года. Об этом сообщает портал объясняем.рф.
Минэкономики и развития Свердловской области уточняет: с 1 июня прожиточный минимум в регионе достигнет отметки в 14 156 рублей. Следовательно, при назначении пособия в 50% ПМ будут выплачивать 7 078 рублей, при 75% — 10 617 рублей, при 100% — 14 156 рублей.
Универсальное пособие будут выплачивать на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Размер выплат зависит от дефицита доходов (выплаты мобилизованных жителей Нижнего Тагила и Свердловской области учитываться не будут), он составит 50, 75 или 100 от «детского» прожиточного минимума. Окончательные цифры станут известны по завершении 2022 года.
При оплате универсального пособия в учет попадут доходы семьи и реальная оценка нуждаемости (комплексное исследование активов и пассивов граждан). Государство проверит, имеют ли родители, претендующие на детские выплаты, официальный заработок, так как без него семья будет жить на одни лишь пособия. Это запрещено законом.
При назначении пособий будет учитываться доход семьи за 12 месяцев — один расчетный период. При назначении выплат в учет попадут не только деньги, но и недвижимость: специалисты подсчитают метраж имущества, находящегося в собственности. В случае, если площадь составит более 24 квадратных метров в квартире или 40 — в частном доме, выплата назначена не будет.
За администрирование универсального пособия будет отвечать Социальный фонд России (СФР) — ведомство, созданное из объединенного Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Для оформления пособия не придется собирать справки о доходах, о состоянии семьи и так далее — необходимо составить только одно заявление и либо отнести его в МФЦ или Социальный фонд, либо отправить через электронный портал Госуслуги.
В Нижнем Тагиле многофункциональные центры действуют по нескольким адресам:
Единый телефон контакт-центра — 8 (343) 273-00-08. Режим работы: ежедневно, с 08:00 до 20:00.
30 ноября в Совфеде одобрили законопроект о дополнительном ежемесячном пособии и из средств маткапитала. В закон «О дополнительных мерах государственной поддержки…» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесли изменение. Теперь семьи с первым сыном или дочерью до трех лет имеют право оформить дополнительное пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка. Получать госпомощь могут только те семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Ранее подобной мерой поддержки могли воспользоваться лишь семьи с двумя детьми до трех лет. Об этом сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов, пишет ТАСС.