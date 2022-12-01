Еще одним преимуществом является то, что семьи, которые уже получают помощь от государства, могут сами выбрать: получать выплаты, положенные раньше, или оформить единое пособие. Например, если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, родители смогут выбрать начисления по старым или по новым правилам, пока ребенку не исполнится 3 года. Об этом сообщает портал объясняем.рф.