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Компания "НТК НОРДОИЛ" заключила контракт с импортерами из Египта

Сегодня, 17:28
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Подмосковная компания «НТК НОРДОИЛ» сообщила о подписании долгосрочного контракта на поставку смазочных материалов в Египет. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год.

Екатерина Зиновьева рассказала, что в целях расширения внешнеэкономической деятельности и выхода на новые рынки компания «НТК НОРДОИЛ» заключила экспортный контракт с контрагентами из Египта. По достигнутым договоренностям, подмосковному предприятию предстоит поставить на рынок Египта более 900 наименований масел и технических жидкостей. Ожидается, что объем экспорта достигнет около двух тысяч тонн в год. Договор подписан на десятилетний срок, указала Зиновьева. Об этом пишут «Новые известия».

Производственное предприятие компании располагается в Талдомском городском округе Московской области; его специальность — выпуск смазочных материалов и технических жидкостей. Компания на рынке смазочных материалов с 2020 года. Предприятие производит моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, антифризы и тосолы. Продукция подмосковной компании соответствует всем стандартам ISO и по качеству не уступает импортным аналогам.

Зиновьева также добавила, что в данный момент подмосковная компания ведет переговоры об экспорте продукции в Ирак, Иран, Ливию, Мьянму и Нигерию.

Ранее «НТК НОРДОИЛ» запустила проект по расширению своего производства. Регион поддержал инвестиционную инициативу и выделил предприятию площадку в три гектара в рамках программы содействия импортозамещению «Земля за рубль». С реализацией проекта компания расширит производственные мощности и откроет около 20 дополнительных рабочих мест в Московской области. Запуск нового производства запланирован уже в 2023 году.

#Общество
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