Компания "НТК НОРДОИЛ" заключила контракт с импортерами из Египта

Екатерина Зиновьева рассказала, что в целях расширения внешнеэкономической деятельности и выхода на новые рынки компания «НТК НОРДОИЛ» заключила экспортный контракт с контрагентами из Египта. По достигнутым договоренностям, подмосковному предприятию предстоит поставить на рынок Египта более 900 наименований масел и технических жидкостей. Ожидается, что объем экспорта достигнет около двух тысяч тонн в год. Договор подписан на десятилетний срок, указала Зиновьева. Об этом пишут «Новые известия».