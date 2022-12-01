TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК получил предостережение

Сегодня, 15:38
Фото: TagilCity.ru
Массовое ДТП произошло на улице Джамбула в Нижнем Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК получил предостережение от Генпрокуратуры за загрязнения водоемов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 декабря.

Журналисты TagilCity.ru разбирались, сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка на утренниках в Нижнем Тагиле. Поздравление волшебников длится до 30 минут. В стоимость вызова героев входят праздничная программа, креативные конкурсы, авторские поздравления, фото на память, а также яркие костюмы и реквизит. 

«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Три автомобиля столкнулись вечером 1 декабря на улице Джамбула в Нижнем Тагиле. Из-за ДТП на Сухоложском поселке образовалась пробка. Полоса для движения в сторону Вагонки оказалась полностью перекрыта.

«Сработали подушки безопасности»: массовая авария произошла в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В течение ноября посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru шесть раз фиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение диоксида азота возле вокзала два дня. 12 ноября показатель вещества превышал норму в 1,5 раза, 17 ноября — в четыре раза.

Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов
Узнать подробнее

Разбитую BMW продают на Avito в Нижнем Тагиле после смертельного ДТП. Машину обозначили в 1,9 млн рублей. В настоящий момент иномарка признана вещдоком и находится на штрафстоянке.

Вещдок разбитый BMW после смертельного ДТП продают на Avito в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение от Генпрокуратуры РФ за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила. Теперь экологический контроль проверит правомерное использование водоемов.

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Слив#Выбросы#Водоемы#Предостережение#ЕВРАЗ#Дед Мороз#ДТП#Массовое дтп
Подпишитесь
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
30 ноября 06:27
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
30 ноября 06:31
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
30 ноября 06:16
Вещдок разбитый BMW после смертельного ДТП продают на Avito в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:30
С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка
30 ноября 10:18
«Автомобилист» сыграет очередной матч КХЛ с «Металлургом» 6 декабря в Екатеринбурге
Сегодня, 04:00