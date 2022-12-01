Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК получил предостережение

Журналисты TagilCity.ru разбирались, сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка на утренниках в Нижнем Тагиле. Поздравление волшебников длится до 30 минут. В стоимость вызова героев входят праздничная программа, креативные конкурсы, авторские поздравления, фото на память, а также яркие костюмы и реквизит.
Три автомобиля столкнулись вечером 1 декабря на улице Джамбула в Нижнем Тагиле. Из-за ДТП на Сухоложском поселке образовалась пробка. Полоса для движения в сторону Вагонки оказалась полностью перекрыта.
В течение ноября посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru шесть раз фиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение диоксида азота возле вокзала два дня. 12 ноября показатель вещества превышал норму в 1,5 раза, 17 ноября — в четыре раза.
Разбитую BMW продают на Avito в Нижнем Тагиле после смертельного ДТП. Машину обозначили в 1,9 млн рублей. В настоящий момент иномарка признана вещдоком и находится на штрафстоянке.
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение от Генпрокуратуры РФ за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила. Теперь экологический контроль проверит правомерное использование водоемов.