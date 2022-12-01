Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле, а ЕВРАЗ НТМК получил предостережение

Журналисты TagilCity.ru разбирались, сколько зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка на утренниках в Нижнем Тагиле. Поздравление волшебников длится до 30 минут. В стоимость вызова героев входят праздничная программа, креативные конкурсы, авторские поздравления, фото на память, а также яркие костюмы и реквизит.