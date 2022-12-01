Мужчина умер в салоне автобуса в Нижнем Тагиле

По словам очевидца, на вокзале стоял автобус маршрута № 57. Однако к собравшейся толпе он не ехал. Пассажиры стали возмущаться и переживать, что опоздают на работу. Чуть позже, по словам очевидицы, водитель вышел к людям и заявил об отмене поездки, так как в салоне находится труп, пишет АН «Между строк».