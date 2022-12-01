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Мужчина умер в салоне автобуса в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI
В салоне общественного транспорта скончался мужчина. Это случилось 30 ноября 2022 года в Нижнем Тагиле. Труп был найден рано утром в районе конечной железнодорожного вокзала.

По словам очевидца, на вокзале стоял автобус маршрута № 57. Однако к собравшейся толпе он не ехал. Пассажиры стали возмущаться и переживать, что опоздают на работу. Чуть позже, по словам очевидицы, водитель вышел к людям и заявил об отмене поездки, так как в салоне находится труп, пишет АН «Между строк».

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В следственном отделе по Тагилстроевскому району факт гибели подтвердили. Там рассказали, что мужчине было 83 года. Когда автобус приехал на конечную остановку, то все пассажиры, кроме дедушки вышли. На данный момент по данному факту проводится проверка.

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По результатам всех действий будет принято процессуальное решение. По словам руководителя следственного отдела Петра Понявина, с учетом возраста, можно предположить, что причиной кончины стала остановка сердца.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Труп#Смерть#Умершие
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