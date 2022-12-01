На полигоне мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле завершили земляные работы

В настоящее время на будущем мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле монтируют металлоконструкции, стеновые ограждения и кровлю завода. Параллельно ведется работа по обустройству полигона. Сама чаша для захоронения мусора готова, строителям осталось выполнить гидроизоляцию ее дна и откосов. Для этого применяют специальную мембрану, поверх которой смонтируют дренажную систему для сбора фильтрата. Об этом рассказал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
До конца года в планах завершить установку стеновых панелей и кровли производственного корпуса, а также выполнить большую часть внутриплощадочных коммуникаций, — отметил руководитель.
Ход строительства оценили представители комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области. Дмитрий Буданов подчеркнул, что мусоросортировочный комплекс возводят с учетом всех экологических требований. Разработки и оборудование МСК минимизируют негативное воздействие на окружающую среду города. Экополитику муниципалитета по итогам встречи отметили и свердловские депутаты.
В этом году Нижний Тагил отметил 300-летие со дня основания, и та стратегия развития, которую выбрал муниципалитет, достойна уважения. Она направлена не только на укрепление экономического потенциала города, но и в большей степени касается улучшения экологической ситуации, — подчеркнул председатель комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов.
Напомним, мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле с марта этого года возводят в рамках концессионного соглашения между «Облкоммунэнерго» и администрацией города. Ожидается, что МСК будет одним из крупнейших в Свердловской области — мощность составит не менее 185 тысяч тонн в год.