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На полигоне мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле завершили земляные работы

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжают возводить мусоросортировочный комплекс. Подрядчик завершил земляные работы на полигоне ТКО и приступил к гидроизоляции чаши специальной мембраной.

В настоящее время на будущем мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле монтируют металлоконструкции, стеновые ограждения и кровлю завода. Параллельно ведется работа по обустройству полигона. Сама чаша для захоронения мусора готова, строителям осталось выполнить гидроизоляцию ее дна и откосов. Для этого применяют специальную мембрану, поверх которой смонтируют дренажную систему для сбора фильтрата. Об этом рассказал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

До конца года в планах завершить установку стеновых панелей и кровли производственного корпуса, а также выполнить большую часть внутриплощадочных коммуникаций, — отметил руководитель. 

Ход строительства оценили представители комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области. Дмитрий Буданов подчеркнул, что мусоросортировочный комплекс возводят с учетом всех экологических требований. Разработки и оборудование МСК минимизируют негативное воздействие на окружающую среду города. Экополитику муниципалитета по итогам встречи отметили и свердловские депутаты.

В этом году Нижний Тагил отметил 300-летие со дня основания, и та стратегия развития, которую выбрал муниципалитет, достойна уважения. Она направлена не только на укрепление экономического потенциала города, но и в большей степени касается улучшения экологической ситуации, — подчеркнул председатель комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов.

Напомним, мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле с марта этого года возводят в рамках концессионного соглашения между «Облкоммунэнерго» и администрацией города. Ожидается, что МСК будет одним из крупнейших в Свердловской области — мощность составит не менее 185 тысяч тонн в год.

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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Экология#Дмитрий Буданов#АО "Облкоммунэнерго"#Сортировка#ТКО#Мусор
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