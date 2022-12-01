На полигоне мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле завершили земляные работы

В настоящее время на будущем мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле монтируют металлоконструкции, стеновые ограждения и кровлю завода. Параллельно ведется работа по обустройству полигона. Сама чаша для захоронения мусора готова, строителям осталось выполнить гидроизоляцию ее дна и откосов. Для этого применяют специальную мембрану, поверх которой смонтируют дренажную систему для сбора фильтрата. Об этом рассказал генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.