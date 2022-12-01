Перевозчик Нижнего Тагила проводит расследование после массового ДТП с автобусом № 26

Автобус, перевозящий жителей Нижнего Тагила по маршруту «Железнодорожный вокзал — Пристань», получил значительные повреждения. На маршрут он пока не выходит — требуется ремонт. Однако приступить к восстановлению пока нельзя, поскольку МВД проводит следственные действия, пояснил редакции TagilCity.ru директор компании-перевозчика ООО «Техноком» Данил Сащенко.