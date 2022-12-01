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Перевозчик Нижнего Тагила проводит расследование после массового ДТП с автобусом № 26

Сегодня, 04:24
Фото: Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил
Компания ООО «Техноком», занимающаяся перевозкой пассажиров в Нижнем Тагиле, проводит служебное расследование после ДТП с участием автобуса № 26, в которой погиб бывший полицейский Вячеслав Перемыкин. Автобус нуждается в ремонте.

Автобус, перевозящий жителей Нижнего Тагила по маршруту «Железнодорожный вокзал — Пристань», получил значительные повреждения. На маршрут он пока не выходит — требуется ремонт. Однако приступить к восстановлению пока нельзя, поскольку МВД проводит следственные действия, пояснил редакции TagilCity.ru директор компании-перевозчика ООО «Техноком» Данил Сащенко.

Автобус не выходит на маршрут, у него значительные повреждения, а начать его делать мы не может, так как МВД проводит следственные действия. Пока они не прекратятся, к ремонту приступить не можем. С нашей стороны также проходит служебное расследование, — пояснил TagilCity.ru руководитель компании-перевозчика.
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По факту ДТП, а также в отношении виновника будут проведены все необходимые экспертизы, рассказали редакции в МУ МВД России «Нижнетагильское».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, будут назначены все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, — пояснили в МВД.

Напомним, массовое ДТП на улице Челюскинцев произошло в Нижнем Тагиле 29 ноября. В аварии погиб бывший сотрудник полиции 45-летний Вячеслав Перемыкин. После выхода на пенсию мужчина занимался патриотическим воспитанием молодежи, а также принимал участие в сборе гуманитарной помощи на СВО. 

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Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
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