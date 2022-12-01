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Почему дорожают овощи в Свердловской области

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI

Эксперты назвали причину подорожания овощей в Свердловской области

Рост цен на овощи продолжается в Свердловской области. Эксперты объяснили причину подорожания.

За неделю с 21 по 28 ноября в Свердловской области снова больше всего поднялись в цене овощи. Так, огурцы подорожали до 119,03 рубля (+6,53%), а лук — до 26,46 рубля (+4,88%). Помидоры в среднем стоили 136,17 рубля (+2,21%), капуста — 21,21 рубля (+3,49%), картофель — 27,47 рубля (+2,63%).

Рост цен на овощи закономерен для текущего сезона, поскольку на большей части территории России запасы урожая сокращаются и начинают расти импортные поставки, — рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Он отметил, что если посмотреть на годовую динамику, то по сравнению с 2021 годом цены на плодоовощную продукцию снизились. В октябре в России свекла подешевела почти на 29%, картофель — на 32,6%, а огурцы — почти на 21%.

Также в Свердловской области за неделю зафиксировано повышение цен и на другие продукты. Литр молока в среднем жители региона могли приобрести за 67,71 рубля (+0,11%), десяток яиц стоил 77,61 рубля (+0,97%), килограмм муки обходился в 52,45 рубля (+0,68%).

Цена в торговых точках немного снизилась на курицу, колбасу, подсолнечное масло, сыр, гречку и макароны. Сахар подешевел до 65,42 рубля (-0,77%), а соль — до 16,84 рубля (-0,99%).

Овощи начали дорожать в Свердловской области
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