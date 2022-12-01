Ребенок заживо сгорел во взорвавшейся машине в Волгограде

ЧП произошло около ЖК «Ново-Комарово». Владелец иномарки получил контузию, переломы и множественные рваные раны. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает издание «Новости Волгограда».
Известно, что трехлетнего сына мужчина посадил в машину за минуту до взрыва. Ребенок сгорел заживо. Отца отбросило от машины, так как он сел в транспорт не вслед за сыном, а отошел, чтобы что-то взять из багажника.
В салоне взорванного авто было найдено два ацетиленовых баллона, используемых для сварочных работ. Возможно, из-за них и произошел взрыв, считает следствие.
После взрыва огонь от иномарки распространился еще на четыре автомобиля. Два из них сгорели. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется расследование.