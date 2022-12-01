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Ребенок заживо сгорел во взорвавшейся машине в Волгограде

Сегодня, 12:04
Фото: «Новости Волгограда»
В Волгограде при взрыве автомобиля скончался ребенок. Его 52-летний отец находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

ЧП произошло около ЖК «Ново-Комарово». Владелец иномарки получил контузию, переломы и множественные рваные раны. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает издание «Новости Волгограда».

Фото: «Новости Волгограда»

Известно, что трехлетнего сына мужчина посадил в машину за минуту до взрыва. Ребенок сгорел заживо. Отца отбросило от машины, так как он сел в транспорт не вслед за сыном, а отошел, чтобы что-то взять из багажника.

В салоне взорванного авто было найдено два ацетиленовых баллона, используемых для сварочных работ. Возможно, из-за них и произошел взрыв, считает следствие.

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После взрыва огонь от иномарки распространился еще на четыре автомобиля. Два из них сгорели. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется расследование.

#Происшествия#Взрыв#Ребенок#Реанимация#Елена Озерова
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