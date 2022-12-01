С 1 декабря 2022 года в России появятся виртуальные полисы ОМС

«Ранее, чтобы получить медпомощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — рассказал Илья Баланин.