С 1 декабря 2022 года в России появятся виртуальные полисы ОМС

Цифровые полисы станут доступны всем гражданам РФ, которые застрахованы в системе ОМС и обновили свои данные о документах, удостоверяющих личность. Об этом пишет rg.ru.
Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, тех пациентов, которые застрахованы в системе ОМС, изменения не коснутся, и документы, имеющиеся на руках, продолжают действовать. После введения регистра застрахованных лиц сам полис в поликлинику предоставлять не обязательно — достаточно знать его номер.
«Ранее, чтобы получить медпомощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — рассказал Илья Баланин.
Все новорожденные дети с 1 декабря 2022 года будут в автоматическом режиме вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении.
Лица, получившие российское гражданство, также будут автоматически внесены в регистр на основании данных, переданных органами внутренних дел.
Новые правила коснулись и персонифицированного учета в системе ОМС. В настоящее время сведения о застрахованных лицах вносятся в единый регистр застрахованных лиц, что устраняет дублирование информации и упрощает процесс оформления документов, а также повышает эффективность в обмене информацией между всеми участниками системы ОМС.
Теперь все информационные процессы загружены в ГИС ОМС. Это позволяет обеспечить их безопасность и защитить всю цифровую инфраструктуру, а также данные всех участников.
При утрате полиса ОМС на материальном носителе гражданин вправе обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая предоставит сведения из единого регистра со штрихкодом.