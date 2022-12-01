TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

С 1 декабря 2022 года в России появятся виртуальные полисы ОМС

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
С 1 декабря в России вводятся цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь гражданам при посещении медицинских учреждений достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Цифровые полисы станут доступны всем гражданам РФ, которые застрахованы в системе ОМС и обновили свои данные о документах, удостоверяющих личность. Об этом пишет rg.ru.

Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, тех пациентов, которые застрахованы в системе ОМС, изменения не коснутся, и документы, имеющиеся на руках, продолжают действовать. После введения регистра застрахованных лиц сам полис в поликлинику предоставлять не обязательно — достаточно знать его номер.

«Ранее, чтобы получить медпомощь (кроме экстренных случаев) по ОМС, было необходимо иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе или в виде пластиковой карты. Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», — рассказал Илья Баланин.

Все новорожденные дети с 1 декабря 2022 года будут в автоматическом режиме вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении.

Лица, получившие российское гражданство, также будут автоматически внесены в регистр на основании данных, переданных органами внутренних дел.

Новые правила коснулись и персонифицированного учета в системе ОМС. В настоящее время сведения о застрахованных лицах вносятся в единый регистр застрахованных лиц, что устраняет дублирование информации и упрощает процесс оформления документов, а также повышает эффективность в обмене информацией между всеми участниками системы ОМС.

Теперь все информационные процессы загружены в ГИС ОМС. Это позволяет обеспечить их безопасность и защитить всю цифровую инфраструктуру, а также данные всех участников.

При утрате полиса ОМС на материальном носителе гражданин вправе обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая предоставит сведения из единого регистра со штрихкодом.

Подпишитесь
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
30 ноября 06:16
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
30 ноября 06:31
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
30 ноября 06:27
47-летний инвалид с ДЦП из Первоуральска «выздоровел» из-за врачебной ошибки
30 ноября 10:20
С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка
30 ноября 10:18
«Автомобилист» сыграет очередной матч КХЛ с «Металлургом» 6 декабря в Екатеринбурге
Сегодня, 04:00