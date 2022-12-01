Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов

Станция «Уральского УГМС» на Красном Камне пять дней в ноябре ловила превышение сероводорода. Самая высокая концентрация вещества была 25 ноября — до 6,4 ПДК. В тот день выбросы с промышленных предприятий накрыли весь город. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов жаловались на дымку и неприятный запах. А на улицах Фестивальной, Кулибина и Восточном шоссе на дорогах была плохая видимость. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ метеорологи объявили лишь на следующий день.
Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение диоксида азота возле вокзала два дня. 12 ноября показатель вещества превышал норму в 1,5 раза, 17 ноября — в четыре раза. Замеры в течение месяца редакция проводила только до 21 ноября. Затем газоанализатор отправился на ежегодную поверку.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК открыл новую установку охлаждения коксового газа, заявив, что система позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако это всего лишь 0,27% от общего количества выбросов предприятия — 65,8 тысячи тонн в год.