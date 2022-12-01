Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов

Станция «Уральского УГМС» на Красном Камне пять дней в ноябре ловила превышение сероводорода. Самая высокая концентрация вещества была 25 ноября — до 6,4 ПДК. В тот день выбросы с промышленных предприятий накрыли весь город. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов жаловались на дымку и неприятный запах. А на улицах Фестивальной, Кулибина и Восточном шоссе на дорогах была плохая видимость. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ метеорологи объявили лишь на следующий день.