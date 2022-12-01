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Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов

Сегодня, 08:10
Фото: TagilCity.ru
В течение ноября посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru шесть раз фиксировали превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила.

Станция «Уральского УГМС» на Красном Камне пять дней в ноябре ловила превышение сероводорода. Самая высокая концентрация вещества была 25 ноября — до 6,4 ПДК. В тот день выбросы с промышленных предприятий накрыли весь город. Жители Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов жаловались на дымку и неприятный запах. А на улицах Фестивальной, Кулибина и Восточном шоссе на дорогах была плохая видимость. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ метеорологи объявили лишь на следующий день.

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Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение диоксида азота возле вокзала два дня. 12 ноября показатель вещества превышал норму в 1,5 раза, 17 ноября — в четыре раза. Замеры в течение месяца редакция проводила только до 21 ноября. Затем газоанализатор отправился на ежегодную поверку.

Газоанализатор редакции TagilCity.ru уезжает из Нижнего Тагила на поверку
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Напомним, ЕВРАЗ НТМК открыл новую установку охлаждения коксового газа, заявив, что система позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако это всего лишь 0,27% от общего количества выбросов предприятия — 65,8 тысячи тонн в год.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Диоксид азота
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