Сколько россияне будут отдыхать в январе 2023 года

Среди основных праздничных дней будущего года – новогодние праздники, выходные в честь Дня защитника Отечества, 8 марта, майские праздники и ряд других. В данном материале рассказываем, как россияне будут отдыхать в январе.
Новогодние в 2023 году продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Само 31 декабря также будет выходным днем, так как является субботой.
9 января россиянам нужно будет отправиться на работу.
Всего в январе будущего года для работников на пятидневке выходными будут следующие дни: с 1 по 8 января – новогодние каникулы, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января – нерабочие выходные дни (обычные выходные – субботы и воскресенья).
Порядок исчисления нормы рабочего времени в январе осуществляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными.
К примеру, в январе будущего года при пятидневной системе будет 17 рабочих дней. Норма рабочего времени в этом месяце составит:
Нормы рабочего времени для сокращенного графика обозначены производственном календаре на 2023 год.