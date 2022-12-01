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Сколько россияне будут отдыхать в январе 2023 года

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI

Сколько жители Свердловской области будут отдыхать в январе 2023 года

Ежегодно количество праздничных дней в России меняется. Выясняем, в какие дни в этом году россияне будут отдыхать.

Среди основных праздничных дней будущего года – новогодние праздники, выходные в честь Дня защитника Отечества, 8 марта, майские праздники и ряд других. В данном материале рассказываем, как россияне будут отдыхать в январе.

Новогодние праздники

Новогодние в 2023 году продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Само 31 декабря также будет выходным днем, так как является субботой.

9 января россиянам нужно будет отправиться на работу.

Выходные дни

Всего в январе будущего года для работников на пятидневке выходными будут следующие дни: с 1 по 8 января – новогодние каникулы, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января – нерабочие выходные дни (обычные выходные – субботы и воскресенья).

Норма рабочего времени в январе

Порядок исчисления нормы рабочего времени в январе осуществляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными.

К примеру, в январе будущего года при пятидневной системе будет 17 рабочих дней. Норма рабочего времени в этом месяце составит:

  • при занятости 40 часов в неделю – 136 ч. (8 часов на протяжении17 дней);
  • при загруженности 39 часов в неделю – 132,6 ч. (7,8 часов за 17 дней);
  • если работать 36 часов в неделю – 122,4 ч. (7,2 ч. За 17 дней);
  • при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 ч. (4,8 ч. за 17 дней).

Нормы рабочего времени для сокращенного графика обозначены производственном календаре на 2023 год.

#Общество#Праздники#Отдых#Календарь#Праздничные дни#Елена Озерова
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