Скончался бывший игрок ХК «Маяк» из Кушвинского района

Спортивную карьеру Сергей Мохнач завершил в 2013-м году. До этого — защищал цвета разных клубов, часть из которых расформировали во время кризиса в 2008 году (4 из 5). Последним клубом, за который играл Сергей, стал «Кольская ГМК» в Мончегорске.