Скончался бывший игрок ХК «Маяк» из Кушвинского района

Известно, что спортсмен провел 187 матчей в федеральных чемпионатах, забил 72 мяча. Сергей — чемпион России среди юношей, второй призер чемпионатов России по мини-хоккею (2002, 2003), сообщает ХК «Байкал-Энергия».
Спортивную карьеру Сергей Мохнач завершил в 2013-м году. До этого — защищал цвета разных клубов, часть из которых расформировали во время кризиса в 2008 году (4 из 5). Последним клубом, за который играл Сергей, стал «Кольская ГМК» в Мончегорске.
О гибели спортсмена из Кушвинского района сообщил ХК «Маяк».