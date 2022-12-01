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Скончался бывший игрок ХК «Маяк» из Кушвинского района

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
Хоккеист с мячом Сергей Мохнач, уроженец поселка Баранчинский Кушвинского района Свердловской области, скончался в реанимации 27 ноября в 42-летнем возрасте. В сезонах 1998-2002 и 1999-2001 мужчина выступал за хоккейные клубы «Маяк» и «Маяк-2».
ХК «Байкал-Энергия»
Фото: Сергей Мохнач

Известно, что спортсмен провел 187 матчей в федеральных чемпионатах, забил 72 мяча. Сергей — чемпион России среди юношей, второй призер чемпионатов России по мини-хоккею (2002, 2003), сообщает ХК «Байкал-Энергия».

Спортивную карьеру Сергей Мохнач завершил в 2013-м году. До этого — защищал цвета разных клубов, часть из которых расформировали во время кризиса в 2008 году (4 из 5). Последним клубом, за который играл Сергей, стал «Кольская ГМК» в Мончегорске.

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О гибели спортсмена из Кушвинского района сообщил ХК «Маяк».

#Происшествия#Кушва#Хоккеисты#Спортсмены#Смерть#Анна Варнакина
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