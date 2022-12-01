Совет директоров Стерлитамака: Стратегические планы под предводительством Давыдова

Posted 1 декабря 2022,, 14:19
Published 1 декабря 2022,, 14:19
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Власти г. Стерлитамака инициировали возобновление работы Совета Директоров предприятий города Стерлитамака, деятельность которого была прекращена несколько лет назад. Предполагается, что Совет станет центром взаимодействия крупнейших работодателей города, составляющих основу экономики муниципалитета. Он создан, чтобы обеспечить взаимодействие руководителей бизнеса с городской властью для выработки идей, предложений по развитию Стерлитамака, его экономики и инфраструктуры. В структуру вошли представители крупных промышленных компаний, предприятий торговли, бизнес-объединений, учреждений образований и общественных организаций.
Первое заседание прошло на базе Башкирской содовой компании. Примечательно, что в своем выступлении, глава ГО г. Стерлитамака Рустем Газизов обозначил роль компании в жизни города. «Сегодня мы выбрали Председателя, им стал Эдуард Давыдов. БСК является флагманом промышленности, и мы понимаем, что важная главенствующая роль в Совете будет за Башкирской содовой компанией».
Как отмечают участники собрания, в нынешних реалиях работа Совета, направленная на объединение усилий руководителей компаний по решению внутренних проблем города и рассмотрению вопросов перспективного развития Стерлитамака, его инфраструктуры и благоустройства, особенно важна. Подобная коммуникация представителей бизнеса не просто позволит оперативно решать возникающие вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности горожан, но и делать это совместно, сообща, так как за каждым предприятием стоит большой коллектив, за который каждый из работодателей ответственен.
По мнению главы Башкирской содовой компании, ответственность бизнеса перед сотрудниками и жителями региона присутствия компаний, должна стать основополагающим тезисом в работе Совета директоров предприятий города: «Крупнейшие работодатели Стерлитамака собираются для обсуждения городских вопросов с целью улучшения городской среды, прежде всего, места проживания их сотрудников, семей. Совет директоров предприятий города должен быть не фиктивным органом, а действительно работать, создавать для горожан лучшие условия для жизни, — подчеркивает Эдуард Давыдов. — В городе на самом деле много проблем и кто кроме нас, основных работодателей города, кто может их решить? Наши коллективы проживают здесь. Городская среда должна волновать нас, и мы должны принимать посильное участие в решении всех проблем.