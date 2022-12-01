Совет директоров Стерлитамака: Стратегические планы под предводительством Давыдова

По мнению главы Башкирской содовой компании, ответственность бизнеса перед сотрудниками и жителями региона присутствия компаний, должна стать основополагающим тезисом в работе Совета директоров предприятий города: «Крупнейшие работодатели Стерлитамака собираются для обсуждения городских вопросов с целью улучшения городской среды, прежде всего, места проживания их сотрудников, семей. Совет директоров предприятий города должен быть не фиктивным органом, а действительно работать, создавать для горожан лучшие условия для жизни, — подчеркивает Эдуард Давыдов. — В городе на самом деле много проблем и кто кроме нас, основных работодателей города, кто может их решить? Наши коллективы проживают здесь. Городская среда должна волновать нас, и мы должны принимать посильное участие в решении всех проблем.