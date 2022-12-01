«Сработали подушки безопасности»: массовая авария произошла в Нижнем Тагиле

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение.
Полностью перекрыта полоса для движения в сторону Вагонки. Все машины двигаются по полосе в направлении центра города. Из-за этого образовалась пробка, — рассказала подписчица TagilCity.ru.
В аварии пострадали три автомобиля. Lada Largus получила повреждения спереди, у нее помят бампер. Второй машиной стал Ford, у которого разбита правая часть.
Opel от удара сильно развернуло, у него вывернуто колесо и разбито лобовое стекло. Скорее всего, автомобиль не на ходу, там сработали подушки безопасности. По словам водителей, в аварии никто не пострадал, — пояснила очевидица.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru обещали предоставить комментарий с подробностями ДТП позднее.