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«Сработали подушки безопасности»: массовая авария произошла в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:33
Фото: TagilCity.ru
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Три автомобиля столкнулись вечером 1 декабря на улице Джамбула в Нижнем Тагиле. Авария произошла около 17.00. Из-за этого на Сухоложском поселке образовалась пробка.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение.

Полностью перекрыта полоса для движения в сторону Вагонки. Все машины двигаются по полосе в направлении центра города. Из-за этого образовалась пробка, — рассказала подписчица TagilCity.ru.

В аварии пострадали три автомобиля. Lada Largus получила повреждения спереди, у нее помят бампер. Второй машиной стал Ford, у которого разбита правая часть.

ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем ТагилеДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
ДТП на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Opel от удара сильно развернуло, у него вывернуто колесо и разбито лобовое стекло. Скорее всего, автомобиль не на ходу, там сработали подушки безопасности. По словам водителей, в аварии никто не пострадал, — пояснила очевидица.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru обещали предоставить комментарий с подробностями ДТП позднее.

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#Евгения Сафина#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Иномарка#Полиция#ГИБДД#Автомобиль
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