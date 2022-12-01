Сразу после Нового года в Перми уничтожат киоски и павильоны

Весной из-за сложной экономической обстановки Правительство РФ решило продлить договоры аренды НТО, сроки которых истекают в период с марта текущего по март 2026 года. Их пролонгировали на семь лет без каких-то ограничений. Между тем пермская власть считает, что сроки аренды у 200 НТО истекли раньше, а дополнительные соглашения к договорам не считаются.