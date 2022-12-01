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Сразу после Нового года в Перми уничтожат киоски и павильоны

Сегодня, 11:26
Администрация Перми проинформировала о том, что с 1 января 2023 года начнется очередной виток борьбы с нестационарными торговыми объектами (НТО). Власть намерена снести 200 павильонов и киосков из 340, расположенных на муниципальных землях, и свыше 400 из 600, находящихся на частных территориях.

Как сообщает properm.ru, в непростой ковидный период пермская мэрия должна была продлить договоры на аренду земель с владельцами НТО. Однако вместо этого представителей бизнеса принудили к заключению дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку демонтажа киосков и павильонов до 31 декабря уходящего года.

Весной из-за сложной экономической обстановки Правительство РФ решило продлить договоры аренды НТО, сроки которых истекают в период с марта текущего по март 2026 года. Их пролонгировали на семь лет без каких-то ограничений. Между тем пермская власть считает, что сроки аренды у 200 НТО истекли раньше, а дополнительные соглашения к договорам не считаются.

В результате уже с 1 января в Перми могут снести 200 павильонов и киосков. В случае их принудительного демонтажа на муниципальных территориях останется примерно 100 точек, тогда как минимальная обеспеченность по нормативам предусматривает 750.

Пермская администрация также подала 300 исковых заявлений к бизнесменам о приведении свыше 400 работающих в городе НТО в соответствие со всеми типовыми проектами. Требования затрагивают не просто цвет стен или размер букв на вывесках. Площадь павильона должна составлять 28 либо 30 квадратных метров. Однако многим киоскам вполне достаточно и 10 «квадратов».

Корреспонденты портала properm.ru пишут, что если городская власть не пойдет на переговоры с владельцами НТО, то в наступающем году малоформатный торговый бизнес Перми столкнется с непоправимой катастрофой. Пострадают в том числе сотни сотрудников, а также горожане, привыкшие покупать необходимую им продукцию в шаговой доступности.

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