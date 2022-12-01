«Треск был слышен в квартирах»: ночью в Нижнем Тагиле сгорел коттедж

Ночью в Нижнем Тагиле сгорел коттедж

В Дзержинском районе Нижнего Тагил в ночное время сгорел частный двухэтажный коттедж. ЧП случилось в ночь с 30 ноября на 1 декабря в коллективных садах на Пихтовке.