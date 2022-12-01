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«Треск был слышен в квартирах»: ночью в Нижнем Тагиле сгорел коттедж

Сегодня, 08:38
Фото: МЧС России по Свердловской области

Ночью в Нижнем Тагиле сгорел коттедж

В Дзержинском районе Нижнего Тагил в ночное время сгорел частный двухэтажный коттедж. ЧП случилось в ночь с 30 ноября на 1 декабря в коллективных садах на Пихтовке.

По словам очевидцев событий, пламя было настолько сильное, что звук треска огня был слышан в квартирах пятиэтажных домов, расположенных поблизости, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

На место приезжали спасатели и медики. Пламя огнеборцы потушили за 40 минут. А потом до утра занимались проливкой сооружения.

В три часа ночи остатки дома ещё тлели, — рассказала очевидица событий Любовь.
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В МЧС отметили, что садовый дом площадью 30 квадратных метров полностью сгорел. Пламя тушили шесть спасателей и три единицы техники.

О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Сумму ущерба, а также причины пожара, предстоит определить специалистам.

#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Коттедж
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