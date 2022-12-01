«Треск был слышен в квартирах»: ночью в Нижнем Тагиле сгорел коттедж

По словам очевидцев событий, пламя было настолько сильное, что звук треска огня был слышан в квартирах пятиэтажных домов, расположенных поблизости, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
На место приезжали спасатели и медики. Пламя огнеборцы потушили за 40 минут. А потом до утра занимались проливкой сооружения.
В три часа ночи остатки дома ещё тлели, — рассказала очевидица событий Любовь.
В МЧС отметили, что садовый дом площадью 30 квадратных метров полностью сгорел. Пламя тушили шесть спасателей и три единицы техники.
О том, есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Сумму ущерба, а также причины пожара, предстоит определить специалистам.