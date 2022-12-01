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В Березовском похоронили 22-летнего погибшего в ходе спецоперации

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI
В Березовском более 150 человек пришли на похороны 22-летнего Дмитрия Бодунова, который скончался в ходе проведения спецоперации на Украине.

Контракт он подписал в ноябре прошлого года. Погиб он в Херсонской области. На прощании с солдатом присутствовал глава Березовского городского округа Евгений Писцов, пишет Е1.

Глава рассказал, что у юноши остался маленький ребенок – дочка, а также жена. Супруга, а также родители и бабушки погибшего на похоронах не могли сдержать слез. Родственники солдата отметили, что он с детских лет мечтал стать военным. Среди его хобби были баскетбол и плавание.

Также присутствующая на похоронах школьная учительница погибшего рассказала, что Дмитрий в подростковые годы был задиристый, шумный, очень откровенный и отзывчивый.

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#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Военные#Похороны#Спецоперация
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