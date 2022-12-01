В Березовском похоронили 22-летнего погибшего в ходе спецоперации

Контракт он подписал в ноябре прошлого года. Погиб он в Херсонской области. На прощании с солдатом присутствовал глава Березовского городского округа Евгений Писцов, пишет Е1.
Глава рассказал, что у юноши остался маленький ребенок – дочка, а также жена. Супруга, а также родители и бабушки погибшего на похоронах не могли сдержать слез. Родственники солдата отметили, что он с детских лет мечтал стать военным. Среди его хобби были баскетбол и плавание.
Также присутствующая на похоронах школьная учительница погибшего рассказала, что Дмитрий в подростковые годы был задиристый, шумный, очень откровенный и отзывчивый.
Похоронили мужчину со всеми воинскими почестями.