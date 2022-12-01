В Березовском похоронили 22-летнего погибшего в ходе спецоперации

Глава рассказал, что у юноши остался маленький ребенок – дочка, а также жена. Супруга, а также родители и бабушки погибшего на похоронах не могли сдержать слез. Родственники солдата отметили, что он с детских лет мечтал стать военным. Среди его хобби были баскетбол и плавание.