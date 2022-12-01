В Екатеринбурге на торги выставлено здание банка «Нейва»

Пятиэтажное здание с колоннами построили в 2010 году в стиле классицизма. По данным «Торги-ру», это здание пытаются продать уже в третий раз за год. В июле его намеревались продать за 306 млн рублей, в сентябре продать здание за 275,4 млн рублей тоже не удалось. Сейчас же «Нейву» хотят продать за эту же сумму.