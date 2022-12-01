В Екатеринбурге на торги выставлено здание банка «Нейва»

Пятиэтажное здание с колоннами построили в 2010 году в стиле классицизма. По данным «Торги-ру», это здание пытаются продать уже в третий раз за год. В июле его намеревались продать за 306 млн рублей, в сентябре продать здание за 275,4 млн рублей тоже не удалось. Сейчас же «Нейву» хотят продать за эту же сумму.
По словам главы аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, у «Нейвы» отозвали лицензию, поэтому имущество и распродают. Мужчина считает, что сделка срывалась дважды из-за завышенной цены.
По данным председателя комитета кредиторов банка «Нейва» Светланы Корабель, все деньги с продажи здания пойдут на погашение задолженности перед кредиторами. Поэтому продавать здание дешевле – нецелесообразно.
Напомним, ранее банк обанкротился, а аудиторы обнаружили недостачу имущества на сумму более 95 миллионов рублей. Также сообщалось, что кредиторы получат треть долга.