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В Екатеринбурге на торги выставлено здание банка «Нейва»

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
Здание банка «Нейва» выставлено на торги в Екатеринбурге. Дворец находится на улице Чапаева, 3а.

Пятиэтажное здание с колоннами построили в 2010 году в стиле классицизма. По данным «Торги-ру», это здание пытаются продать уже в третий раз за год. В июле его намеревались продать за 306 млн рублей, в сентябре продать здание за 275,4 млн рублей тоже не удалось. Сейчас же «Нейву» хотят продать за эту же сумму.

По словам главы аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, у «Нейвы» отозвали лицензию, поэтому имущество и распродают. Мужчина считает, что сделка срывалась дважды из-за завышенной цены.

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По данным председателя комитета кредиторов банка «Нейва» Светланы Корабель, все деньги с продажи здания пойдут на погашение задолженности перед кредиторами. Поэтому продавать здание дешевле – нецелесообразно.

Напомним, ранее банк обанкротился, а аудиторы обнаружили недостачу имущества на сумму более 95 миллионов рублей. Также сообщалось, что кредиторы получат треть долга.

#Елена Озерова#Город#Новости УрФО#Торги#Здание#Банк
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