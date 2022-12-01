В Краснотурьинске дети на скорость спроектировали баки для мусоросортировки

Школьники Краснотурьинска разрабатывали контейнерные площадки для сбора мусора, а также логистическую схему дуального сбора твердых коммунальных отходов в городе. Макеты ребята выполняли за две недели до презентации. Оценивали работы наставники «Кванториума» и представители регионального оператора.