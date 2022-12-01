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В Краснотурьинске дети на скорость спроектировали баки для мусоросортировки

Сегодня, 06:17
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
В Краснотурьинске ученики 1-2 классов поучаствовали в детском форуме разработчиков новых решений для сбора и транспортирования отходов — хакатон. Мероприятие поддержала компания «Рифей».

Школьники Краснотурьинска разрабатывали контейнерные площадки для сбора мусора, а также логистическую схему дуального сбора твердых коммунальных отходов в городе. Макеты ребята выполняли за две недели до презентации. Оценивали работы наставники «Кванториума» и представители регионального оператора.

Скоро год, как мы дружим с технопарком «Кванториум». Наши специалисты плодотворно сотрудничают в  разработке и реализации таких уникальных проектов, как хакатон. Подобные мероприятия делают Краснотурьинск лидером в сфере экологического просвещения и непременно должны быть масштабированы на уровень региона, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: пресс-служба компании "Рифей"

Всего в хакатоне «Квантодети» приняли участие 50 школьников Краснотурьинска. Каждый получил дипломы, сувениры и сладкие подарки. А одна из команд выиграла уникальные книги об основах мусоросортировки «Мусор — понятие собирательное» от регионального оператора. 

#Ульяна Савина#Общество#Краснотурьинск#Мусор#Сортировка
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