В Среднеуральске жители обвинили многодетную мать в растрате чужих 2 млн рублей

В Среднеуральске родители танцоров студии «Серпантин» считают, что одна из мам присвоила себе их деньги. Женщина решила организовать поездку юных танцоров в Париж на конкурс, который должен был пройти во дворце ЮНЕСКО, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако родители ребят считают, что женщина присвоила себе больше двух миллионов рублей и не хочет возвращать их. Одна из пострадавших рассказала, что оплата несостоявшейся поездки для ее ребенка был обозначена ей в 45 тысяч рублей в рассрочку. Она переводила женщине платежи частями. За двух дочек она успела перевести 66 тысяч рублей.
Далее, как утверждает женщина, поездка переносилась, так что старшей девочке стало не до конкурсов из-за выпускных экзаменов. Поэтому она попросила организатора поездки вернуть деньги. Та сказала, что вернет из в течение 90 дней, но этого не произошло.
Далее женщина сказала, что все деньги заблокированы из-за отношений с заграницей, поэтому вернуть их на не сможет.
Мама другой девочки отдала за поездку 186 тысяч рублей. Хотела съездить во Францию с мужем и двумя детьми. Деньги она также не может вернуть и считает, что женщина их вложила в свой бизнес – салон красоты.
В марте у нее прошла новая сделка по покупке парикмахерской. Бизнес она оформила на старших детей. На ней нет имущества, - рассказала одна из родительниц.
Родители обратились в полицию. Там отказались возбуждать уголовное дело, но уже проводят проверку. Сама женщина, которую обвиняют в краже денег, рассказала, что поездка все же состоится, а родители напрасно ее обвинили, так как деньги заявителям будут возвращены.