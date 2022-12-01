В Среднеуральске жители обвинили многодетную мать в растрате чужих 2 млн рублей

Однако родители ребят считают, что женщина присвоила себе больше двух миллионов рублей и не хочет возвращать их. Одна из пострадавших рассказала, что оплата несостоявшейся поездки для ее ребенка был обозначена ей в 45 тысяч рублей в рассрочку. Она переводила женщине платежи частями. За двух дочек она успела перевести 66 тысяч рублей.