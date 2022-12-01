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В Среднеуральске жители обвинили многодетную мать в растрате чужих 2 млн рублей

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
Родители обвинили многодетную маму в растрате денег, которые они отправляли ей за поездку в Париж.

В Среднеуральске родители танцоров студии «Серпантин» считают, что одна из мам присвоила себе их деньги. Женщина решила организовать поездку юных танцоров в Париж на конкурс, который должен был пройти во дворце ЮНЕСКО, пишет «КП-Екатеринбург».

Однако родители ребят считают, что женщина присвоила себе больше двух миллионов рублей и не хочет возвращать их. Одна из пострадавших рассказала, что оплата несостоявшейся поездки для ее ребенка был обозначена ей в 45 тысяч рублей в рассрочку. Она переводила женщине платежи частями. За двух дочек она успела перевести 66 тысяч рублей.

Далее, как утверждает женщина, поездка переносилась, так что старшей девочке стало не до конкурсов из-за выпускных экзаменов. Поэтому она попросила организатора поездки вернуть деньги. Та сказала, что вернет из в течение 90 дней, но этого не произошло.

Далее женщина сказала, что все деньги заблокированы из-за отношений с заграницей, поэтому вернуть их на не сможет.

Мама другой девочки отдала за поездку 186 тысяч рублей. Хотела съездить во Францию с мужем и двумя детьми. Деньги она также не может вернуть и считает, что женщина их вложила в свой бизнес – салон красоты.

В марте у нее прошла новая сделка по покупке парикмахерской. Бизнес она оформила на старших детей. На ней нет имущества, - рассказала одна из родительниц.
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Родители обратились в полицию. Там отказались возбуждать уголовное дело, но уже проводят проверку. Сама женщина, которую обвиняют в краже денег, рассказала, что поездка все же состоится, а родители напрасно ее обвинили, так как деньги заявителям будут возвращены.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Конкурс#Рассрочка#Обвинение
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