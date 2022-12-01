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Вещдок разбитый BMW после смертельного ДТП продают на Avito в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:30
Фото: Avito
Объявление о продаже BMW X5 в Нижнем Тагиле появилось на Avito 30 ноября в 15:17. Цена разбитой в смертельном ДТП иномарки — 1,9 млн рублей. Пока автомобиль признан вещдоком и находится на штрафстоянке.

Продавец автомобиля сообщил, что двигатель и коробка не пострадали. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля, а авария произошла позавчера. 

Пострадала передняя часть автомобиляПострадала передняя часть автомобиля
Коробка и двигатель целыКоробка и двигатель целы
Сработали подушки безопасностиСработали подушки безопасности
Салон после аварииСалон после аварии
Вид спереди на разбитый автомобильВид спереди на разбитый автомобиль
Пострадала передняя часть автомобиля
Фото: Avito

Всего у автомобиля было четыре владельца. Последний ездил на BMW чуть больше года — с 11 ноября 2021. Стоимость ремонта не известна, продавец не занимался ее расчетом. Об этом он рассказал в сообщениях.

Описание продаваемого авто
Фото: Avito
Данный автомобиль признали вещдоком и увезли на штрафстоянку, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МВД.

Пока идут следственные действия, продавец с ней ничего не сделает, пояснили в полиции.

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Напомним, водитель на BMW не справился с управлением и стал инициатором столкновения. Ему за год выписали 21 штраф. Он заявил, что Hyundai неожиданно затормозил и ему пришлось вывернуть руль влево. Однако столкновения избежать он не удалось. В результате аварии погиб человек — майор в отставке Вячеслав Перемыкин.

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