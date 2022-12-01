Вещдок разбитый BMW после смертельного ДТП продают на Avito в Нижнем Тагиле

Продавец автомобиля сообщил, что двигатель и коробка не пострадали. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля, а авария произошла позавчера.
Всего у автомобиля было четыре владельца. Последний ездил на BMW чуть больше года — с 11 ноября 2021. Стоимость ремонта не известна, продавец не занимался ее расчетом. Об этом он рассказал в сообщениях.
Данный автомобиль признали вещдоком и увезли на штрафстоянку, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МВД.
Пока идут следственные действия, продавец с ней ничего не сделает, пояснили в полиции.
Напомним, водитель на BMW не справился с управлением и стал инициатором столкновения. Ему за год выписали 21 штраф. Он заявил, что Hyundai неожиданно затормозил и ему пришлось вывернуть руль влево. Однако столкновения избежать он не удалось. В результате аварии погиб человек — майор в отставке Вячеслав Перемыкин.