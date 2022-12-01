Вещдок разбитый BMW после смертельного ДТП продают на Avito в Нижнем Тагиле

Напомним, водитель на BMW не справился с управлением и стал инициатором столкновения. Ему за год выписали 21 штраф. Он заявил, что Hyundai неожиданно затормозил и ему пришлось вывернуть руль влево. Однако столкновения избежать он не удалось. В результате аварии погиб человек — майор в отставке Вячеслав Перемыкин.