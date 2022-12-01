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Водитель автобуса умер за рулем в Екатеринбурге

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автобуса скончался за рулем. Произошло это тогда, когда мужчина планировал отправиться в рейс. Ему было 60 лет.

Трагедия произошла на одном из маршрутов Гортранса 16 ноября. По словам коллег умершего, водитель успел выехал за пределы ворот, впустить в автобус кондуктора и закрыть дверь. После этого он умер, пишет Е1.

Мужчина проработал водителем автобуса 13 лет. В транспортном парке после случившегося собирали помощь для семьи умершего.

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Похожее ЧП произошло в октябре на ЖБИ. Там за рулем Lada скоропостижно скончался 71-летний автолюбитель. Потеряв управление над авто, он выехал на встречку и врезался в другую машину.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Автобус#Водитель#Скончался
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