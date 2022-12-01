«Выздоровление» инвалида-колясочника прокомментировали в ГБ Первоуральска

Ситуацию с отказом в средствах реабилитации инвалиду-колясочнику из Первоуральска прокомментировали в горбольнице. Ранее 47-летний Павел Поповиченко, страдающий ДЦП, рассказал, что на медкомиссии его признали здоровым.