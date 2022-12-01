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«Выздоровление» инвалида-колясочника прокомментировали в ГБ Первоуральска

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
Ситуацию с отказом в средствах реабилитации инвалиду-колясочнику из Первоуральска прокомментировали в горбольнице. Ранее 47-летний Павел Поповиченко, страдающий ДЦП, рассказал, что на медкомиссии его признали здоровым.

В горбольнице пояснили, что пациенту не было отказано в средстве реабилитации. Бюро МСЭ предложило ему дополнительно обследоваться у невролога.

На врачебной комиссии пациенту напишут справку-дополнение, в которой будет более подробно описан неврологический статус пациента. В дальнейшем, при очном освидетельствовании, в бюро МСЭ будет решен вопрос в получении прогулочной мотоколяски, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Первоуральской ГБ.

Напомним, Павел Поповиченко считает основной причиной недопонимания между ним и медиками нехватку в Первоуральске неврологов и невропатологов.

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#Здоровье#Эксклюзив#Евгения Сафина
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