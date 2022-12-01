«Выздоровление» инвалида-колясочника прокомментировали в ГБ Первоуральска

В горбольнице пояснили, что пациенту не было отказано в средстве реабилитации. Бюро МСЭ предложило ему дополнительно обследоваться у невролога.
На врачебной комиссии пациенту напишут справку-дополнение, в которой будет более подробно описан неврологический статус пациента. В дальнейшем, при очном освидетельствовании, в бюро МСЭ будет решен вопрос в получении прогулочной мотоколяски, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Первоуральской ГБ.
Напомним, Павел Поповиченко считает основной причиной недопонимания между ним и медиками нехватку в Первоуральске неврологов и невропатологов.