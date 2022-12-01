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Жена мобилизованного екатеринбуржца заявила об отсутствии выплат и льгот

Сегодня, 09:42
Фото: 1MI
По словам жены, 33-летнего жителя Екатеринбурга оформили не как мобилизованного, а как контрактника. Из-за этого он остался без зарплаты, а его семья - без льгот.

На произошедшее пожаловалась супруга мужчины Нина, пишет ЕАН. По словам женщины сперва ее муж проходил срочную службу в спецназе. Понимая, что вскоре его могут мобилизовать, он решил сам прийти в военкомат.

Оттуда его отправили в пункт отбора на военную службу по контракту по Свердловской области на улице Бакинских Комиссаров. С мужчиной заключили контракт на полгода. Сейчас он проходит подготовку перед отправкой в зону СВО.

В день получения зарплаты Евгений получил 20 тысяч рублей, а не 195. А сын мужчины, которому еще нет двух лет, остался без льгот. В детсаду его отказались оформлять бесплатно.

Возможные причины отсутствия выплат мобилизованным названы в Свердловской области
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Нина обратилась в Министерство соцполитики региона, и здесь ей сказали, что в 32-м военном городке мужчину оформили как контрактника, а не мобилизованного

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Выплаты#СВО#Спецоперация
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