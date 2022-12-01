Жена мобилизованного екатеринбуржца заявила об отсутствии выплат и льгот

На произошедшее пожаловалась супруга мужчины Нина, пишет ЕАН. По словам женщины сперва ее муж проходил срочную службу в спецназе. Понимая, что вскоре его могут мобилизовать, он решил сам прийти в военкомат.
Оттуда его отправили в пункт отбора на военную службу по контракту по Свердловской области на улице Бакинских Комиссаров. С мужчиной заключили контракт на полгода. Сейчас он проходит подготовку перед отправкой в зону СВО.
В день получения зарплаты Евгений получил 20 тысяч рублей, а не 195. А сын мужчины, которому еще нет двух лет, остался без льгот. В детсаду его отказались оформлять бесплатно.
Нина обратилась в Министерство соцполитики региона, и здесь ей сказали, что в 32-м военном городке мужчину оформили как контрактника, а не мобилизованного