Банкротство УК и иск от бывшего росгвардейца. Крупные арбитражные дела за ноябрь

С декабря 2020 года индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин каждый месяц подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму 2 млрд рублей. В ноябре иск повторился. Бизнесмен требует с компании возместить убытки за пользование земельным участком. Однако каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.