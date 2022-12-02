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Банкротство УК и иск от бывшего росгвардейца. Крупные арбитражные дела за ноябрь

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в ноябре 2022 года.

Бизнесмен требует миллиарды с «Льва»

С декабря 2020 года индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин каждый месяц подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму 2 млрд рублей. В ноябре иск повторился. Бизнесмен требует с компании возместить убытки за пользование земельным участком. Однако каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.

Бенефициар ООО «Лев» — владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак является депутатом Государственной думы и также владеет долей в компании.

Иск УВЗ к «Горэнерго-НТ»

Тагильское предприятие АО «НПК Уралвагонзавод» требует с МУП «Горэнерго-НТ» 243 млн рублей в качестве задолженности по договору теплоснабжения. Арбитражный суд принял исковое заявление в производство и назначил первую дату заседания.

Ранее УВЗ через суд потребовал 673 млн рублей с «Горэнерго-НТ» в качестве исполнения обязательств по договорам энергоснабжения. По ходатайству промышленного предприятия рассмотрение дела было отложено.

Претензии от банкрота

За неисполнение обязательств по договорам поставки товаров строительная компания «Эверест» хочет взыскать с ТК «Юмас», торгующей строительным оборудованием, 122 млн рублей. Исковое заявление принято судок к производству.

Истец — СК «Эверест» с 2021 года является банкротом из-за долга перед кредиторами в 150 млн рублей.

Банкротство управляющей компании

МУП «Водоканал» из Новоуральска просит признать местную управляющую компанию «УЖК «Новоуральская» банкротом из-за долга в 105 млн рублей.

«УЖК «Новоуральская» является монополистом на рынке ЖКХ в Новоуральске. Ранее компания уже подавала заявление в суд о своем банкротстве из-за долга перед ресурсниками в 970 млн рублей.  

Иск о возмещении вреда

Евгений Танасенко обратился с иском в суд к нескольким силовым ведомствам — Росгвардии, ФСБ, военному следственному комитету, федеральному казначейству Хабаровского края и военной прокуратуре — с требованием возмещения вреда в размере 76 млн рублей. Арбитражный суд Свердловской области возвратил заявление истцу, так как данный спор не является экономическим и не относится к компетенции суда.

Согласно открытым данным судебных решений Евгений Танасенко ранее являлся военнослужащим в Росгвардии Хабаровского края и был уволен оттуда из-за невыполнения условий контракта. После увольнения Танасенко по решению суда лишили служебной квартиры. После этого бывший росгвардеец через суды различной инстанции пытался признать свое увольнение незаконным.

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#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Арбитражный суд#Иск
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