Доброволец из Екатеринбурга погиб на спецоперации

По словам руководителя МБУ «ИМЦ Октябрьского района г. Екатеринбурга» Татьяны Глинских, ее родственник ушел добровольцем 25 октября. Погиб он 10 ноября в селе Чернопоповка Луганской области.
Он ушёл тихо, без громких заявлений, объяснив в телефонном разговоре, что его долг защитить тех, кто ему дорог: Родина и Семья. Светлая память о нем остается в наших сердцах, — пишет Татьяна Глинских в социальных сетях.
Ранее стало известно о гибели многодетного отца Данила Нарбутовских из Первоуральска. Его знали в родном городе как героя — мужчина поймал педофила, который убил и изнасиловал трех маленьких девочек. Тогда свердловчанину было всего 18 лет.