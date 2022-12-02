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Доброволец из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 23 ноября простились с добровольцем Андреем Глинских. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

По словам руководителя МБУ «ИМЦ Октябрьского района г. Екатеринбурга» Татьяны Глинских, ее родственник ушел добровольцем 25 октября. Погиб он 10 ноября в селе Чернопоповка Луганской области.

Он ушёл тихо, без громких заявлений, объяснив в телефонном разговоре, что его долг защитить тех, кто ему дорог: Родина и Семья. Светлая память о нем остается в наших сердцах, — пишет Татьяна Глинских в социальных сетях.
Фото: Татьяна Глинских

Ранее стало известно о гибели многодетного отца Данила Нарбутовских из Первоуральска. Его знали в родном городе как героя — мужчина поймал педофила, который убил и изнасиловал трех маленьких девочек. Тогда свердловчанину было всего 18 лет.

Многодетный отец из Первоуральска погиб на спецоперации
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