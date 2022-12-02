Два школьника пропали в Екатеринбурге

Двух пропавших мальчиков, 10 и 11 лет, разыскивают в Екатеринбурге. Один из них ушел в школу, а второй за хлебом. Оба не вернулись домой.

11-летний Никита Горшков утром 29 ноября отправился в школу из дома на улице Колхозников, 89. Рост мальчика около 160 сантиметров, у него зеленые глаза и русые волосы, носит челку. На левой щеке у пропавшего родинка. Никита был одет в черные ботинки и длинную куртку такого же цвета. На ногах у него были темно-серые брюки из болоньи, а на голове — темно-синяя шапка Fila. Никита Горшков Фото: УМВД по Екатеринбургу Виктор Шиловский, которому 10 лет, вышел за хлебом 30 ноября около 11.00. Проживает школьник на улице Агрономическая, 59. У мальчика короткая стрижка, его рост составляет 150 сантиметров. В момент ухода на пропавшем были синяя вязаная шапка, парка с капюшоном, серые брюки и черные ботинки со шнурками. Виктор Шиловский Фото: УМВД по Екатеринбургу В УМВД Екатеринбурга отметили, что мальчики могут находиться вместе. Всех, кто может дать о них какую-либо информацию, просят обратиться по телефонам: 8 (343) 356-42-13, 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 999 368-14-06, либо 02. Поиски пропавшего 15-летнего подростка завершены в Екатеринбурге Узнать подробнее Читайте также: Пропавшего 9-летнего мальчика из Арамиля нашли в Екатеринбурге Пропавший 1,5 месяца назад подросток найден в Екатеринбурге Пропавший тагильчанин нашёлся в Екатеринбурге. У него появилась работа