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Два школьника пропали в Екатеринбурге

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
Двух пропавших мальчиков, 10 и 11 лет, разыскивают в Екатеринбурге. Один из них ушел в школу, а второй за хлебом. Оба не вернулись домой.

11-летний Никита Горшков утром 29 ноября отправился в школу из дома на улице Колхозников, 89. Рост мальчика около 160 сантиметров, у него зеленые глаза и русые волосы, носит челку. На левой щеке у пропавшего родинка.

Никита был одет в черные ботинки и длинную куртку такого же цвета. На ногах у него были темно-серые брюки из болоньи, а на голове — темно-синяя шапка Fila.

Никита Горшков
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Виктор Шиловский, которому 10 лет, вышел за хлебом 30 ноября около 11.00. Проживает школьник на улице Агрономическая, 59. У мальчика короткая стрижка, его рост составляет 150 сантиметров.

В момент ухода на пропавшем были синяя вязаная шапка, парка с капюшоном, серые брюки и черные ботинки со шнурками.

Виктор Шиловский
Фото: УМВД по Екатеринбургу

В УМВД Екатеринбурга отметили, что мальчики могут находиться вместе. Всех, кто может дать о них какую-либо информацию, просят обратиться по телефонам: 8 (343) 356-42-13, 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 999 368-14-06, либо 02.

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