Губернатор МО Воробьев наградил орденами и медалями добровольцев — участников СВО

По словам Воробьева, власти региона испытывают гордость за то, как ребята исполняют свой служебный долг. Каждый из награждаемых внес свою лепту в ход военных действий, спасая жизни боевых товарищей или активно и достойно участвуя в боях, передают newizv.ru.
Губернатор обратил внимание на большое количество добровольцев в регионе, которые намерены отправиться на передовую. Власти готовят их к СВО и работают над обеспечением дополнительным оснащением.
«Но самая главная наша задача — уделять внимание семьям. Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг», — поделился глава региона.
Указом президента РФ за проявленный героизм и умелое командование орден Мужества был вручен начальнику штаба батальона, капитану Артему из горокруга Электросталь.
Артем добровольцем отправился в зону боевых действий еще в первые дни спецоперации. Пятнадцать лет своей жизни он посвятил службе в армии. В зоне СВО Артем был заместителем командира батальона. Также ему поручили личное руководство разведывательно-огневой группой. В ходе боевых действий капитан уничтожил трех противников, вывел из строя боевую машину пехотинцев и ликвидировал пулеметный расчет националистов. Все это помогло батальону продолжить движение. По окончании боя Артем помог раненому товарищу, а вернувшись с передовой, решил восстановиться на воинской службе. Сейчас его рапорт находится на рассмотрении.
Доброволец Дмитрий из Сергиево-Посадского горокруга также был удостоен государственной награды — ему тоже вручили орден Мужества. На фронте Дмитрий был старшиной роты. Во время атаки противником его позиций он вместе со своими ребятами открыл огонь и стоял до последнего. В результате одиннадцать нападавших были уничтожены, остальных отбросила и разбила артиллерия.
За проявленное мужество и героизм указом президента РФ медаль «За отвагу» вручили уроженцу Донбасса Артему. На передовой он был стрелком отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда. Неоднократно Артем выполнял сопряженные с риском для жизни боевые задачи. На фронте не раз проявлял отвагу и выдержку. Вместе с другими военными он смог удержать опорный пункт неприятеля на рубеже обороны.
Медаль «За отвагу» получил и наводчик орудия Александр, доброволец из Орехово-Зуева. В мае его взвод оказался под минометным обстрелом. Один из бойцов получил тяжелые ранения, его придавило орудием. Александр проявил мужество и вытащил сослуживца из зоны поражения — тем самым он спас ему жизнь. При этом сам герой тоже был ранен.