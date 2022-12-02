Губернатор МО Воробьев наградил орденами и медалями добровольцев — участников СВО

Артем добровольцем отправился в зону боевых действий еще в первые дни спецоперации. Пятнадцать лет своей жизни он посвятил службе в армии. В зоне СВО Артем был заместителем командира батальона. Также ему поручили личное руководство разведывательно-огневой группой. В ходе боевых действий капитан уничтожил трех противников, вывел из строя боевую машину пехотинцев и ликвидировал пулеметный расчет националистов. Все это помогло батальону продолжить движение. По окончании боя Артем помог раненому товарищу, а вернувшись с передовой, решил восстановиться на воинской службе. Сейчас его рапорт находится на рассмотрении.