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Избиение ребенка в частном детском саду Екатеринбурга проверит прокуратура

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Проверку организовала прокуратура из-за публикаций СМИ об избиении ребенка в частном детском саду Екатеринбурга.

На видеозаписи, опубликованной в средствах массовой информации, воспитательница ударяет мальчика. После этого 3х-летний ребенок начинает плакать. На данный момент предварительно известно, что кадры были сняты более года назад. Сейчас эта сотрудница уже не работает в дошкольном учреждении.

После того как сотрудники ведомства установят подробности произошедшего, прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране и жизни детей в этом детском саду. Если нарушения подтвердятся, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Воспитательница ударила ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге
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#Происшествия#Екатеринбург#Прокуратура#Детский сад#Ребенок#Проверка#Евгения Сафина
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