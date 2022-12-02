Избиение ребенка в частном детском саду Екатеринбурга проверит прокуратура

На видеозаписи, опубликованной в средствах массовой информации, воспитательница ударяет мальчика. После этого 3х-летний ребенок начинает плакать. На данный момент предварительно известно, что кадры были сняты более года назад. Сейчас эта сотрудница уже не работает в дошкольном учреждении.