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Карантинные семена овощей и цветов прибыли в Свердловскую область с Алтая

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
В Свердловскую область из Алтайского края прибыло 56 тысяч карантинной продукции. Это семена овощных и цветочных растений. Их привезли на автомобильном транспорте.

Об этом говорится в сообщении референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там уточнили, что всего было привезено 56 тысяч пакетов. Однако фитосанитарный карантинный контроль позволил выявить карантинные сорные растения, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Чтобы предотвратить распространение вредителя, вся продукция собственником была уничтожена. Все работы проводились в присутствии специалиста.

Напомним, ранее в Екатеринбург из Евросоюза были привезены опасные семена базилика. В общей сложности их было 300 пакетов. Ввозить их было запрещено.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Семена#Растения#Заражение
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