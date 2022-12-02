Карантинные семена овощей и цветов прибыли в Свердловскую область с Алтая

Об этом говорится в сообщении референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там уточнили, что всего было привезено 56 тысяч пакетов. Однако фитосанитарный карантинный контроль позволил выявить карантинные сорные растения, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Чтобы предотвратить распространение вредителя, вся продукция собственником была уничтожена. Все работы проводились в присутствии специалиста.
Напомним, ранее в Екатеринбург из Евросоюза были привезены опасные семена базилика. В общей сложности их было 300 пакетов. Ввозить их было запрещено.