Карантинные семена овощей и цветов прибыли в Свердловскую область с Алтая

Об этом говорится в сообщении референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там уточнили, что всего было привезено 56 тысяч пакетов. Однако фитосанитарный карантинный контроль позволил выявить карантинные сорные растения, сообщили в региональном Россельхознадзоре.