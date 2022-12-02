Колбасу со смертельно опасным составом обнаружили в Свердловской области

Вещество, обнаруженное сотрудниками ведомства в процессе лабораторных исследований, является опасным канцерогеном, который содержится в основном в выхлопных газах транспортных средств. Бензпирен вызывает онкологию и может быть причинами генетических проблем, сообщает telegram-канал Россельхознадзора.
«Краковскую» проверили в лаборатории неделю назад. Кроме того, в двух пробах мясного продукта выявили принадлежащую курице ДНК. При этом курятина не входит в состав продукта. «Нерадивым мясникам» отправили уведомление о выявленных нарушениях для их дальнейшего устранения.