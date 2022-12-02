Колбасу со смертельно опасным составом обнаружили в Свердловской области

«Краковскую» проверили в лаборатории неделю назад. Кроме того, в двух пробах мясного продукта выявили принадлежащую курице ДНК. При этом курятина не входит в состав продукта. «Нерадивым мясникам» отправили уведомление о выявленных нарушениях для их дальнейшего устранения.