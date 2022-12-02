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Колбасу со смертельно опасным составом обнаружили в Свердловской области

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
Россельхознадзор Свердловской области обнаружил в колбасе «Краковская» смертельно опасное превышение бензпирена — провокатора рака.

Вещество, обнаруженное сотрудниками ведомства в процессе лабораторных исследований, является опасным канцерогеном, который содержится в основном в выхлопных газах транспортных средств. Бензпирен вызывает онкологию и может быть причинами генетических проблем, сообщает telegram-канал Россельхознадзора.

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«Краковскую» проверили в лаборатории неделю назад. Кроме того, в двух пробах мясного продукта выявили принадлежащую курице ДНК. При этом курятина не входит в состав продукта. «Нерадивым мясникам» отправили уведомление о выявленных нарушениях для их дальнейшего устранения.

#Свердловская область#Колбаса#Россельхознадзор#Фальсификат#Вредные вещества#Происшествия#Анна Варнакина
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