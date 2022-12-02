Люди с ОВЗ провели «Большой урок доброты» в формате stand up в Нижнем Тагиле

На уроках старшеклассники изучают разнообразные нюансы общения с инвалидами и обучаются тактичному взаимодействию. Провести модернизацию события предложил Александр Конченков. В формате шуток люди с ОВЗ сообщили о деталях своего здоровья, о преодолении бытовых трудностей, о проблемах в общении.