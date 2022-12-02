Люди с ОВЗ провели «Большой урок доброты» в формате stand up в Нижнем Тагиле

Ведущими события были сотрудник ГДМ Ольга Тарасова и управляющий АНО «Шаг вперед» Александр Коченков. Практика проведения занятий, воспитывающих толерантность, в Нижнем Тагиле началась в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации города.
На уроках старшеклассники изучают разнообразные нюансы общения с инвалидами и обучаются тактичному взаимодействию. Провести модернизацию события предложил Александр Конченков. В формате шуток люди с ОВЗ сообщили о деталях своего здоровья, о преодолении бытовых трудностей, о проблемах в общении.
В стендапе участвовало более 20 человек — жителей Нижнего Тагила. Участвовавшие в подготовке stand-up'а попросили называть любого из 25 тысяч тагильчан с ОВЗ «людьми с безграничными возможностями».
Представители общественных организаций Нижнего Тагила встретились с главой администрации города — Владиславом Пинаевым. Работу общественников организации инвалидов «Равновесие» высоко оценили на уровне муниципалитета. Встреча с инклюзивным движением в 2022 году — первая со времен пандемии. По этой и ряду других причин церемония стала знаковым событием. За заслуги наградили 13 руководителей.