Мать 2 месяца пытается вернуть мобилизованного больного сына в Серов

Многочисленные капсульные новообразования обнаружили у мобилизованного в паху и в позвоночнике еще в 2015 году. Мать опасается, что кисты могут лопнуть во время выполнения боевых задач, и мужчину не смогут своевременно доставить в госпиталь.
6 октября мужчине должны были сделать КТ в Серове, а затем — направить к хирургу. В планы семьи вмешались представители военкомата: 25 сентября Максиму выдали повестку, а 26-го мобилизовали. В военкомате мужчина показал направление, однако это не помогло: его признали ограниченно годным к службе, лечить не отправляли.
В Серовской прокуратуре рассмотрели собранную медицинскую документацию, но решение об отправке на передовую не отменили. В пресс-службе омбудсмена Свердловской области рассказали, что болезнь мобилизованного не входит в список заболеваний, при которых положена отсрочка, сообщает Е1.