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Мать 2 месяца пытается вернуть мобилизованного больного сына в Серов

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
28-летнего Максима Мавлюдинова признали ограниченно годным к службе в рядах ВС РФ и мобилизовали для отправки на спецоперацию несмотря на то, что в теле мужчины находится множество кист. Здоровье военнообязанного требует хирургического вмешательства, однако мать не может вернуть военного домой.

Многочисленные капсульные новообразования обнаружили у мобилизованного в паху и в позвоночнике еще в 2015 году. Мать опасается, что кисты могут лопнуть во время выполнения боевых задач, и мужчину не смогут своевременно доставить в госпиталь.

6 октября мужчине должны были сделать КТ в Серове, а затем — направить к хирургу. В планы семьи вмешались представители военкомата: 25 сентября Максиму выдали повестку, а 26-го мобилизовали. В военкомате мужчина показал направление, однако это не помогло: его признали ограниченно годным к службе, лечить не отправляли.

Родственники мобилизованных уральцев обратились в военную прокуратуру Екатеринбурга
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В Серовской прокуратуре рассмотрели собранную медицинскую документацию, но решение об отправке на передовую не отменили. В пресс-службе омбудсмена Свердловской области рассказали, что болезнь мобилизованного не входит в список заболеваний, при которых положена отсрочка, сообщает Е1.

#Анна Варнакина#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Серов#Военные#Болезни#Мобилизованные
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