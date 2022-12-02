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От новогодних мероприятий решили не отказываться в мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге власти решили не отказываться от новогодних мероприятий на площади 1905 года.

Для жителей состоится новогоднее представление, которое будет проходить все январские праздники. Об этом рассказал глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

По его словам, власти решили, что отказываться от мероприятий вовсе – не правильно. В результате в Екатеринбурге не будет салюта, развлекательных форм. Зато в театрах состоятся новогодние представления для детей.

Также Марков добавил, что развлекательное мероприятие предполагает рассказ об истории Екатеринбурга и будет включать в себя много интерактива.

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Новогоднее шоу будет проходить на площади 1905 года в ледовом городке в период со 2 по 10 января в 14.00 и в 17.00.

#Общество#Новости УрФО#Новый год#Салют#Праздники#Елена Озерова
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