Отечественная курица окончательно "затоптала" импорт

Но в 90-е годы ХХ века на рынке превалировала импортная продукция. За несколько лет ситуацию удалось переломить - теперь импорта в этом секторе практически не найти.
Сегодня проект «Делаем в России» рассказывает о современном производстве мяса птицы и яйца, а также о том, как в этой сфере удалось добиться тотального импортозамещения.
Пиком развития птицеводства в России стал конец 19 века- начало 20 века. В тот период резко увеличилось поголовье на территории всей страны, появились несколько усовершенствованных видов. А кроме того, стали появляться крупные хозяйства и первые птицефабрики. Сегодня курятина - это 44% от общего потребления мяса в России.
Еще четверть века назад россияне питались пресловутыми "ножками Буша" - гуманитарной помощью из США сомнительного качества и натуральности. За счёт этого иностранный агропром захватывал рынки сбыта, избавляясь от перепроизводства продукции. Сегодня же импортное мясо птицы в магазинах - редкость, разве что в отдельных сегментах, даже страусов наши фермеры научились отлично разводить. По последним данным, отечественное производство закрывает потребности рынка на 96 процентов.
Помимо этого, становятся привычными относительно новые продукты - так, широкое распространение получила индейка, мясо этой птицы прочно вошло в рацион потребителей, хотя еще лет 10-15 это было диковинкой. Никого не удивляют и перепелиные яйца на прилавках. Съемочная группа проекта "Делаем в России" посетила несколько предприятий, работаюших в отрасли птицеводства, и узнала о последних достижения отечественного агропрома.
Курочка с сибирским характером
Новосибирская птицефабрика" входит в агрохолдинг "Сибирский Премьер", включающий также предприятия в Томской области и Алтайском крае.
"Благодаря вертикальной интеграции, которая выстроена в агрохолдинге, мы имеем свои поля на площади 60 тысяч гектар. На своем заводе производим корма, полнорационные, для разных возрастов птицы. Мы обеспечиваем сами себя всем самым ценным для производства", - говорит директор по маркетингу Галина Лупанова.
Помимо тушек и разделанного мяса, фабрика выпускает расширенную линейку полуфабрикатов - это и шашлычный ассортимент, и котлетная группа продуктов, пельмени, манты, хинкали, а кроме того, оригинальные "Курнички". Ежегодно предприятие производит 44 тыс. тонн продукции и реализует ее по всей Сибири, работает с Дальним Востоком и пытается выйти за Урал. Самая дальняя точка продаж, отмечает Лупанова - в Рязанской области. Отгрузка на торговые точки проводится ежедневно в 4 утра, поэтому покупатели получают наисвежайший продукт.
Уникальная коллекция
Мы привыкли, что яйцо бывает белого или рыжего цвета. Но это не всегда так. Например, куры пород Араукана и Амераукана несут зеленые и голубые яйца. Именно такие эксклюзивные продукты можно приобрести в Ульяновске, где выводят редкие породы.
- Мы действительно обладаем одной из крупнейших в мире коллекций пород домашней птицы, которая собиралась по всему миру на протяжении многих лет, и она постоянно пополняется. Всего в ней более 140 пород, некоторые аборигенные - чрезвычайно редкие. К примеру, испанская Суренья, хорватская Крыжевачка, руанская утка, - рассказала владелица питомника «Дарьин двор» Дарья Тумакова.
Коллекция сохраняет уникальный генетический код птиц, исчезновение которого обедняет генофонд, необходимый для создания новых пород животных, что является угрозой продовольственной безопасности.
Так, в питомнике есть представитель выведенной еще в царские времена в России юрловской голосистой породы - Петя-рекордсмен, который может "петь" на протяжении 15 секунд. Во время Великой Отечественной эта порода была практически уничтожена, но благодаря энтузиастам и селекционерам восстановлена с нуля.
Есть куры, которые несут голубое, бирюзовое, оливковое яйцо, шоколадно-пасхальное.
- У меня в руках курочка Ухейилюй, она не просто несет оливковое яйцо, она также имеет черное перо, черный гребень, черные глаза, язык, кожу и даже черное мясо. Некоторые специалисты считают, что её мясо и яйца обладают целебными свойствами и излечивают от многих недугов,- поведала Дарья Тумакова.
В основе производства - корм высокого качества
В экологически чистом районе Урала, расположились натуральные производства кур. «Здоровые натуральные продукты - залог высокого качества жизни» - главный принцип Ирбитской птицефабрики, которая собственноручно выращивает кур в комфортных для них условиях.
Птицу кормят только натуральной пшеницей, бобовыми и кукурузой.
"Куриное яйцо - это полезнейших белковый продукт, в котором содержится множество витаминов, кислоты, жир, белки и микро-, макроэлементы. Соответственно для получения такого уникального и полезного продукта в корме у птицы должен находиться весь набор витаминов и минеральных элементов. Сам рацион - на основе зерновых, традиционных для нашего региона культур: пшеницы ячменя, овса", - рассказал директор птицефабрики Геннадий Ляпунов.
Он также отметил, что условия содержания и микроклимат - важнейшие составляющие для того, чтобы получить качественную, полезную продукцию. И на птицефабрике они соблюдаются, поэтому ее можно назвать настоящим курортом для птицы.
Президент России Владимир Путин на недавней церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области отметил, что принятые ранее решения по поддержке агропромышленного комплекса, отраслевой науки сработали. Глава государства пояснил, что Россия обеспечивает свои потребности, находится в числе ведущих мировых производителей, помогает другим странам. И на фоне санкций эти задачи стали еще более актуальными.
Минсельхоз в свою очередь отмечает, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы. Этому способствует и всесторонняя государственная поддержка производителей. В том числе льготное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве. Также животноводам предоставляются льготные кредиты на короткий срок для покупки кормов, витаминных комплексов и других необходимых добавок.
Все меры государственной поддержки дают такие отличные результаты и усиливают продовольственную безопасность, обеспечивая россиян качественным продуктом, не бьющим по карману.