Отечественная курица окончательно "затоптала" импорт

Еще четверть века назад россияне питались пресловутыми "ножками Буша" - гуманитарной помощью из США сомнительного качества и натуральности. За счёт этого иностранный агропром захватывал рынки сбыта, избавляясь от перепроизводства продукции. Сегодня же импортное мясо птицы в магазинах - редкость, разве что в отдельных сегментах, даже страусов наши фермеры научились отлично разводить. По последним данным, отечественное производство закрывает потребности рынка на 96 процентов.