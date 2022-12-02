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Пиратское ПО установили на ноутбуки в школах Богдановича

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
Многочисленные нарушения при реализации нацпроекта «Образование» выявила Богдановичская городская прокуратура.

В рамках нацпроекта «Образование» шесть школ Богдановичского ГО получили 99 ноутбуков, на которых было установлено программное обеспечение. На технику было выделено 6,6 миллиона рублей. Однако в ходе проверки надзорных органов выяснилось, что некоторые компьютеры долгое время не использовались, а на других установлены иные операционные системы. Кроме того, ноутбуки не были поставлены на учет бухгалтера.

Для устранения нарушений управлению образования сотрудниками прокуратуры было вынесено представление, которое сейчас рассматривается. На данный момент техника уже введена в эксплуатацию.

Помимо этого прокуратура нашла нарушения в центре «Точка роста». Проверяющие выявили несоответствие стендов и мебели условиям контракта. Также в некоторых кабинетах ремонт был выполнен некачественно. В связи с этим возбуждено административное дело. Нарушителям грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Прокуратура#Проверка#Школа#Техника#Образование
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