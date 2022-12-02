Пиратское ПО установили на ноутбуки в школах Богдановича

В рамках нацпроекта «Образование» шесть школ Богдановичского ГО получили 99 ноутбуков, на которых было установлено программное обеспечение. На технику было выделено 6,6 миллиона рублей. Однако в ходе проверки надзорных органов выяснилось, что некоторые компьютеры долгое время не использовались, а на других установлены иные операционные системы. Кроме того, ноутбуки не были поставлены на учет бухгалтера.