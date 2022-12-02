Прибавку к зарплате в 10 тысяч рублей получат участковые Нижнего Тагила

Отмечается, что в Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полицейских. Само издание пишет, что участковые называют причинами, из-за которых люди не желают связывать карьеру с этой профессией, низкую оплату труда и высокую загрузку.
Средства будут направлены всем начальникам отделов Свердловской области, заместителям начальников, начальникам отделений, старшим и обычным участковым, а также их помощникам, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, писать дополнительных заявлений не потребуется, так как все средства пройдут через Минсоцполитики по данным, полученным из реестра сотрудников ГУ МВД.
Отмечается, что в Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полицейских. Само издание пишет, что участковые называют причинами, из-за которых люди не желают связывать карьеру с этой профессией, низкую оплату труда и высокую загрузку.